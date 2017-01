Kazachstán ruší vízovou povinnost pro české občany

Čeští občané budou moci letos cestovat do Kazachstánu bez víza. Středoasijská země tak chce Čechům ulehčit návštěvu světové výstavy Expo 2017 v Astaně.

Až na 30 dní budou moci bez víza vycestovat čeští občané do Kazachstánu. Deníku E15 to potvrdilo kazachstánské velvyslanectví v Praze. Vstřícný krok má zjednodušit českým turistům a byznysmenům cestu na světovou výstavu, kterou bude od 10. června hostit kazachstánská metropole Astana.

Bezvízový styk je v platnosti už od 1. ledna. „Je to podepsáno do konce roku 2017 a určitě kvůli Expu,“ uvedl ke zrušení víz Azamat Kadyr z konzulárního oddělení kazachstánské ambasády. Zatím tedy není rozhodnuto, zda bude možné cestovat do středoasijské země bez víz i po skončení letošního roku.

Zrušení víz je překvapivé, takže hrozí určitá nedorozumění. „Nelze vyloučit, že tato informace dorazí například k zástupcům leteckých společností na pražském ruzyňském letišti se zpožděním a cestovatel tak na začátku roku může čelit problémům při odbavení,“ upozornilo české ministerstvo zahraničních věcí.

V této sezoně budou moci Češi výhodu využít i opakovaně. Pokud tedy například poletí český byznysmen na slavnostní zahájení Expa v červnu a pak podruhé na Český národní den 15. července, nepotřebuje vízum ani na druhou návštěvu, pokud opět nepřesáhne 30 dní. Pro delší pobyty zůstává vízová povinnost v platnosti.

Novinka nepotěší jen návštěvníky Expa. Možnost navštívit letos i další atrakce Kazachstánu bez zdlouhavého vízového procesu využijí zřejmě jak individuální turisté, tak české cestovní kanceláře.

Pýchou země je například ultramoderní architektura hlavního města, krásné jezero Balchaš nebo barvitá kultura stepních kočovníků. Kazachstán také patří mezi největší mimoevropské obchodní partnery Česka, takže jednodušší návštěvy ocení i podnikatelé letící tam například na první obhlídku nových obchodních příležitostí.

Víza pro letošní rok Kazachstán ruší i pro další země Evropské unie. Naopak „na oplátku“ úleva pro Kazachstánce mířící do Česka nebo EU se zatím nechystá.

„Udělování krátkodobých schengenských víz se řídí unijní, nikoliv národní legislativou. Zde se, že se žádná zásadní změna ve vízové povinnosti pro občany Kazachstánu aktuálně nepředpokládá,“ informovala Irena Valentová z tiskového odboru českého ministerstva zahraničních věcí.