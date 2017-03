Kladenské mamografy EUC vyšetří více žen

Soukromá poliklinika EUC Klinika Kladno prošla rekonstrukcí za sedmnáct milionů korun. Přibylo v ní pět ordinací praktických lékařů a jednotný informační systém. „Snažíme se zavádět prvky elektronizace zdravotnictví jako e-žádanky, sdílení výsledků vyšetření a podobně,“ uvedl ředitel EUC Kliniky Kladno Michal Bednář a připomněl i elektronický objednávkový systém.

Díky rekonstrukci vzrostla kapacita mamocentra, které se věnuje preventivnímu vyhledávání rakoviny prsu. Od dubna bude mít místo jednoho dva mamografy. EUC tak posílí v jednom ze svých klíčových oborů. Deset mamocenter EUC vyšetří 150 tisíc žen ročně. V Česku přitom projde mamografickým vyšetřením na celkem 69 akreditovaných pracovištích 680 tisíc žen.

„Za posledních pět let jsme do rekonstrukcí, vybavení a přístrojů investovali 583 milionů korun a jsme na to hrdí,“ uvedl předseda představenstva EUC Jan Blaško. I pro letošek rozpočet skupiny na investice tohoto typu činí sto až 150 milionů korun. „Vše máme z vlastních peněz, nedostáváme žádné dotace, příspěvky od státu ani kraje,“ poznamenal Blaško.