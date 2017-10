Kočkův vrah Ďuričko je na svobodě. V podmínce nesmí pít ani vlastnit zbraň | E15.cz

- Vražda se stala 9. října 2008 kolem 23:10 v pražské restauraci Monarch po křtu a autogramiádě knihy tehdejšího předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. Podnikatel Ďuričko po krátké rozepři zastřelil syna provozovatele pražské Matějské pouti Václava Kočku mladšího. - Případ pravomocně uzavřel pražský vrchní soud v červnu 2009, když Ďurička za vraždu Kočky mladšího s definitivní platností odsoudil k 12,5 letům vězení ve věznici se zvýšenou ostrahou. Potvrdil tak dubnový verdikt pražského městského soudu s tím, že jeho závěry jsou správné. Soud také rozhodl o zaplacení odškodnění příbuzným zastřeleného. - Podle obou soudů se Ďuričko a Kočka v inkriminovaný den dostali do roztržky, při které Kočka podnikatele nejméně jednou udeřil do obličeje. Ďuričko pak vytáhl od pasu zbraň, namířil na protivníka a třikrát vystřelil z bezprostřední blízkosti. Každý z výstřelů byl smrtelný. Ďuričko obžalobu odmítal, Kočku mladšího prý zavraždit nechtěl. Tvrdil, že jej Kočka "zákeřně a brutálně" napadl údery do obličeje, až spadl na svou těhotnou přítelkyni. Útoku předcházelo provokování a hecování. Podle řady svědků se například Ďuričko s Václavem Kočkou starším přeli, kdo z nich má u sebe víc peněz. - V listopadu 2009 se Nejvyšší soud začal zabývat Ďuričkovým dovoláním, v březnu 2010 soud dovolání odmítl. V srpnu 2010 zamítl Ďuričkovu stížnost i Ústavní soud. V únoru 2012 se pražský městský soud začal zabývat návrhem, kterým se Ďuričko domáhal obnovy procesu. Soud jeho žádost v dubnu odmítl. V dubnu 2015 pražský městský soud začal projednávat další návrh Ďurička na obnovu trestního řízení, tuto žádost v červnu zamítl stejně tak jako loni Ústavní soud. Dnes Okresní soud v Karviné propustil Ďurička z vězení, stanovil mu přitom sedmiletou zkušební dobu a zakázal mu alkohol. - V uplynulých letech také soud řešil výši odškodnění pro pozůstalé, loni uzavřel Ďuričko s Kočkovou manželkou smír. Ďuričko vyplatil Kočkově někdejší partnerce 550 tisíc korun za zásah do práva na rodinný život, dalších 150 tisíc korun musel zaplatit jako náhradu nákladů soudního řízení. - Událost tehdy plnila první stránky novin, Paroubkovu stranu však ve volbách nepoškodila. Krajské volby v říjnu 2008 skončily triumfem opoziční ČSSD, strana drtivě vyhrála i první a druhé kolo senátních voleb v tomtéž termínu. - Paroubek bezprostředně po události uvedl, že uvažoval o rezignaci na stranickou funkci. Nakonec se rozhodl neodcházet, protože případ podle něho se stranou nesouvisel. O Ďuričkovi v médiích prohlásil, že se s ním zná jen zběžně od roku 1999. - Pražský hoteliér Ďuričko a na druhé straně otec oběti byli přitom v minulosti vnímáni i jako kontroverzní podnikatelé, zmiňovala se o nich například zpráva někdejšího šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho z roku 2006 o údajném prorůstání organizovaného zločinu do politiky. - Ďuričko se do širšího povědomí veřejnosti dostal už v létě 2005, kdy s ním tehdejší premiér Paroubek plánoval strávit část dovolené. Poté, co se objevily informace o Ďuričkově spolupráci se Státní bezpečností (StB), ale Paroubek pobyt s Ďuričkem zrušil. Ďuričko nejprve popíral, že s komunistickou tajnou policií spolupracoval, později ale svůj svazek sám zveřejnil na internetu. V březnu 2010 Ďuričko definitivně neuspěl se svou žalobou na ministerstvo vnitra, kterou se domáhal výroku, že vědomě nespolupracoval s StB. - Dnes čtyřiašedesátiletý otec pěti dcer Ďuričko před rokem 1989 působil na ministerstvu zahraničního obchodu, byl také ekonomickým náměstkem cestovní kanceláře Sportturist. V 90. letech majetkově vstoupil do fotbalového klubu Dukla Praha, v roce 1997 jej přestěhoval do Příbrami a o dva roky později prodal kontroverznímu Jaroslavu Starkovi. Podle obchodního rejstříku mu patří společnost Hotel Axa provozující stejnojmenný pražský hotel, která letos v létě skončila v likvidaci. V minulosti podle dřívějších informací tisku Ďuričko sponzoroval politické strany, a to jak ODS, tak ČSSD.