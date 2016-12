Kontrolní hlášení DPH před Ústavním soudem přežilo, firmy ho musí podávat dál

S platností od zveřejnění nálezu ve sbírce zrušil soud ustanovení, podle kterého se výzva odeslaná na elektronickou adresu považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Zákon tak nepočítal třeba s technickým selháním.

Do konce příštího roku by měli zákonodárci změnit ustanovení, jež nechává rozsah údajů žádaných v kontrolním hlášení DPH na úvaze finanční správy. Požadované údaje, či alespoň jejich základní okruhy, by měl stanovit přímo právní předpis, nikoliv jen formulář finanční správy.

Zásah ústavních soudců v tomto bodě vstoupí v platnost až 31. prosince 2017. "Zákonodárce tak dostává prostor na to, aby tuto chybu napravil," uvedl soudce zpravodaj Tomáš Lichovník. Kdyby soud zrušil sporné ustanovení okamžitě, v podstatě by kontrolní hlášení nemohlo fungovat.

Podle náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové je ale termín problematický. "Když přihlédneme k tomu, že standardní legislativní proces trvá dnes zhruba jeden rok a příští rok bude rokem volebním, tak je to docela složité, pokud by se to neschválilo v prvním čtení," řekla České televizi.

Ministerstvo ale podle Schillerové přivítalo, že kontrolní hlášení jako celek u ÚS obstálo. Podle ní se po jeho zavedení prakticky okamžitě projevil nárůst v inkasu DPH, protože plátci se začali chovat obezřetně. "Zhruba od září se pak naplnil ten základní účel, a to je boj s karuselovými podvody," podotkla Schillerová. Finanční správa odhalila prý zatím zhruba 200 případů karuselových podvodů.

Kontrolní hlášení musejí plátci daně posílat od začátku letošního roku, za nedodržení povinnosti hrozí sankce. Skupina senátorů, za které jednal Ivo Valenta (za Stranu soukromníků), navrhla zrušit celou právní úpravu kontrolního hlášení, a to například kvůli ochraně před shromažďováním a zneužíváním údajů.

Jako celek ale v očích ústavních soudců kontrolní hlášení obstálo, může mít praktický efekt při výběru daní a odhalování plátců, kteří daně krátí. Vzhledem ke změnám ekonomiky lze prý těžko zůstávat jen u namátkových kontrol.

Advokát senátorů Zdeněk Koudelka dnešní nález označil za úspěch. Připomněl, že další dvě skupiny senátorských výtek už vláda zohlednila změnou zákona. Jde o způsob počítání lhůt a přísné pokuty, které po novelizaci lze zmírnit nebo prominout.

"Dnešní verdikt Ústavního soudu je důkazem toho, že hloupost se dá porazit," uvedl Valenta.

Finanční správa letos podle informací ministerstva financí ke konci září přijala 2,35 milionu kontrolních hlášení. Z nedávného průzkumu poradenské společnosti Mazars vyplynulo, že zhruba polovina českých firem vnímá kontrolní hlášení u DPH jako zbytečnou administrativní zátěž, u které převažují negativa nad klady.