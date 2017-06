Kožešinové farmy by měly skončit, provozovatelé chtějí kompenzace | E15.cz

Zákaz kožešinových farem není férový, řekla Helena Dubjuková, která pracuje s manželem na jeho farmě chovající norky v Pustějově na Novojičínsku. Připomněla, že před dvěma lety musela farma vyměnit klece. „Byla to obrovská investice,“ uvedla. Manželé se zatím ani nebavili o tom, co budou dělat dál. „Pořád věříme, že se tam během nějaké doby dostanou nějací rozumní lidé a ještě se to nějak změní,“ řekla Dubjuková. Manžel podle ní provozuje farmu přes 20 let a ani podle veterinářů tam není žádný problém. „Někdo udělal chybu, dali to do Sněmovny, a teď potrestáme všechny kolem. To je, jako by někdo udělal bouračku na silnici a potom se zrušila všechna auta,“ dodala. Pro majitele kožešinové farmy ve Vítějevsi na Svitavsku by znamenal zákaz chovu velké ztráty. Do jeho vybudování vložili několik milionů korun. Na venkově by také obtížně hledali jiné uplatnění. „Pokud nám vydrží stroje a vše, co je k tomu potřeba, budeme pracovat, co to půjde,“ uvedla Marie Ducháčková, bývalá spolumajitelka chovu, která s manželem farmu nedávno předala dceři. Kožešinová farma ve Vítějevsi chová asi 3000 norků a 500 až 600 lišek, což ji řadí k největším v zemi. Podle Františka Ducháčka v roce 2014 museli chovatelé kvůli požadavkům Evropské unie za několik milionů korun zvětšit klece a upravit chov. Dotace na farmu nikdy neměli. Náklady na likvidaci farmy odhaduje na 1,5 až dva miliony korun, odhad její hodnoty vyčíslili na čtyři miliony korun. „Nikoho to nezajímá. Jejich idea je přednější než život lidí,“ řekla Ducháčková k rozhodnutí Sněmovny. Sedmasedmdesátiletá žena se chovu kožešinových zvířat věnuje s manželem několik desítek let, úvěru se vždy vyhýbali. Začne-li zákaz platit, požádají majitelé o kompenzace od státu. Chov ve Vítějevsi byl v minulosti terčem kritiky ochránců zvířat. Sdružení Svoboda zvířat v roce 2004 upozornilo na farmu protestní akcí. Účastníci nejprve obléhali farmu a pak i dům Ducháčkových. Demonstrace vyvrcholila prudkou výměnou názorů mezi oběma stranami, obešla se však bez jakýchkoli násilností. V roce 2005 z ní někdo vypustil do volné přírody přes 1000 lišek a norků, majitelé odhadli škodu na 750 tisíc korun.