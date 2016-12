Kvitová musela po útoku na operaci ruky, soupeřky jsou v šoku

Podle informací prostějovského Večerníku má hráčka pořezané prsty a údajně jsou zasaženy i šlachy. Kvitová po konzultacích lékařů musela podstoupit operaci, oznámil v podvečer Tejkal s tím, že o stavu tenistky bude informovat později.

"Šlo o náhodný kriminální čin. Byla přepadena ve svém bytě a je v péči lékařů, ale zranění neohrožuje její život," řekl.

Pachatel se podle policie dostal do bytu lstí. Z místa činu uprchl a policisté po něm intenzivně pátrají, řekl prostějovský policejní mluvčí František Kořínek. Podle dostupných informací záchranná služba na místě nezasahovala.

Podle Kořínka se přepadení odehrálo před 08:30. "Prověřujeme případ násilné trestné činnosti, kdy dosud neznámý pachatel v bytě přepadl šestadvacetiletou ženu. Poté z místa utekl, žena utrpěla zranění. V současné době je prověřování na začátku, nicméně si odtud něco odnesl," řekl Kořínek.

Kvitová oznámila, že se kvůli pomalejšímu hojení únavové zlomeniny zánártních kůstek pravé nohy nezúčastní Hopmanova poháru. Příští týden plánovala, že začnu nohu postupně zatěžovat a chtěla stihnout turnaje v Austrálii.

Dopoledne se měla vítězka Wimbledonu z let 2011 a 2014 a pětinásobná fedcupová šampionka v Brně zúčastnit dětské charitativní exhibice.

Zpráva o napadení a zranění české tenistky Petry Kvitové vyvolala mezi jejími soupeřkami velké pozdvižení. Bývalé i současné tenisky včetně Martiny Navrátilové, Viktorie Azarenkové či Caroline Wozniacké na sociálních sítích vyjadřují jedné z nejoblíbenějších hráček na okruhu WTA podporu a přejí jí brzké uzdravení.

"Je to strašné. Nevím, co k tomu říci. Tohle jsou věci, které jsou pro nás všechny hrozně šokující," řekla Lucie Šafářová bezprostředně poté, co se o incidentu dozvěděla. "Myslím si, že nic takového by se dít nemělo. Obecně. Ať už nyní to, co se děje v Berlíně, nebo i to, co se přihodilo Petře," dodala Šafářová.

Přiznala, že se v dnešní době obává i cestování. "Vystupujeme na obrovských sportovních akcích. Dnes už i při nich jsou pochyby, i když pořadatelé dělají stále větší a větší bezpečnostní opatření. To, co se stalo Petře, se může stát komukoliv z nás. Mám z toho husí kůži," uvedla Šafářová.