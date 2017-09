Léčba chřipky stojí v Česku stamiliony. Zbytečně, náklady mohou být nižší, říká analytik | E15.cz

Zdravotní pojišťovny vydají na léčbu chřipky 400 milionů korun za průměrnou sezonu. Vyplývá to z modelů, které vypočítal farmakoekonom Tomáš Doležal z výzkumné organizace Value outcomes. Jedná se o výdaje za návštěvy u lékařů, na pohotovosti, ale i náklady na léčbu chřipkových komplikací v nemocnicích.

Lidé i zdravotní pojišťovny přitom zdravotní a ekonomický význam chřipky podceňují. „Chřipka není nachlazení. Často vede ke komplikacím a zabíjí. Má také značný vliv na ekonomiku a dopad na výrobu,“ říká Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu.

Hlášení těžkých případů chřipky v Česku moc dobře nefunguje, hlásí se jen část z nich. I tak bylo v poslední chřipkové sezoně oficiálně zaznamenáno 333 případů, kdy nemocní leželi s těžkým průběhem chřipky na jednotkách JIP nebo ARO. Přitom za jeden den na ARO platí zdravotní pojišťovny zhruba 30 tisíc korun a mnoho těchto pacientů zde musí strávit dva i tři týdny.

Náklady jsou tak vysoké i kvůli tomu, že se v Česku na rozdíl od západní Evropy neprosadilo očkování proti chřipce. Očkovat se nechává asi pět až sedm procent lidí. „Jsme na úrovni rozvojové země,“ říká Kynčl.

Kdyby se očkovalo proti chřipce v Česku 75 procent lidí s chronickými nemocemi a z věkové skupiny nad 65 let, proplatily by zdravotní pojišťovny ročně zhruba o 2,4 milionu očkování víc. Uspořily by ale podle Doležala devadesát milionů korun za sezonu za léčbu, které by očkování předešlo. Navíc by se tím zabránilo mimo jiné sedmi stům úmrtím. ChřipkaAutor: E15

Očkování proti chřipce poskytovalo v posledních letech jen 60procentní ochranu před onemocněním. Snižovalo ovšem významně riziko komplikací i úmrtí. Letos přichází na český trh nový typ vakcíny, která chrání ne proti třem kmenům chřipkových virů, jako dosavadní, ale proti čtyřem.

Účinnost bude proto vyšší. Nová vakcína ale bude i pro rizikové skupiny s doplatkem v řádu desetikorun, zatímco za tu starší chronicky nemocní a senioři nad 65 let neplatí nic.