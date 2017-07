Léčebné konopí v nesnázích. Do tendru na dodavatele se hlásí jediný zájemce | E15.cz

Do výběrového řízení na dodavatele léčebného konopí se přihlásil jediný zájemce. Po uzávěrce přihlášek to řekla mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Lucie Přinesdomová. Lékový ústav hledá dodavatele nyní potřetí, ve dvou předchozích tendrech se mu ho nepodařilo vybrat.

Nový dodavatel by měl dostat smlouvu na 48 měsíců. Dodat by měl 40 kilogramů léčebného konopí. Cena by měla maximálně dosáhnout 6,36 milionu korun. "Tato částka nesmí být překročena. Uchazeč může nabídnout i nižší cenu," podotkla mluvčí. Odborníci ústavu nyní podklady vyhodnotí, výsledek by mohl být znám v příštích týdnech.

Původně měla konopí zajišťovat česká společnost Elkoplast, smlouva s ní ale loni skončila. V plánu byly čtyři dodávky. Nakonec se pro pacienty odkoupila jen jedna. Chyběl totiž certifikát kvality. SÚKL pak novou zakázku vyhlásil hned loni v říjnu, dodavatele ale nenašel. Výběrové řízení ústav zopakoval počátkem letoška, ale také bez úspěchu.

Do konce ledna bylo v lékárnách konopí od Elkoplastu. Od února do druhé půlky května dodávky chyběly. Pak se začalo prodávat konopí z Nizozemska. Dovážené léčivo bývá dražší než to, které se vypěstovalo v Česku. Za gram konopí z Nizozemska pacienti v minulosti platili třikrát víc, a to kolem 300 korun.

Konopí je v Česku dostupné jen na elektronický recept s omezením. Léčbu povoluje zákon na zmírnění obtíží pacientů s rakovinou, roztroušenou sklerózou či AIDS. Léčivo mohou předepisovat onkologové, neurologové, odborníci z oboru paliativní medicíny a léčby bolesti, revmatologové, ortopedi, infekcionisti, internisté, oční a kožní lékaři, geriatři a psychiatři.