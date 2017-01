Lékařů není málo, je ale moc míst, říká analytik

Experti upozorňují, že máme více lékařů na počet obyvatel, než je v Evropské unii průměr. Jejich nedostatek má tak jinou příčinu, než že by lékařů v Česku bylo málo. „Pes je zakopán v řízení a organizaci zdravotnictví,“ tvrdí analytik Pavel Vepřek ze sdružení Občan.

„Někteří lékaři pracují v zařízeních, která tu již dávno být neměla, a jsou vytěžováni činnostmi, které by za ně mohl dělat někdo jiný. Hlavním pachatelem současného stavu není nedostatek peněz ve zdravotnictví, ale způsob, jakým jsou spravovány,“ tvrdí Vepřek.

Podle Pavla Hroboně z agentury Advance Healthcare Management Consulting v nemocnicích nevyužívají nové postupy v organizaci péče a málo praktikují jednodenní chirurgii. „Jak jasně ukazuje mezinárodní srovnání, lékařů máme dostatek, jen je často nepoužíváme tam, kde jsou opravdu potřeba,“ uvedl Hroboň před časem v časopisu Respekt.

Také podle poslance Bohuslava Svobody (ODS) proto nemusí být zvýšení počtu lékařů efektivní, pokud se dál budou příliš věnovat administrativě. Částečně dává připomínkám za pravdu i ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, ředitel největší nemocnice v Česku. „V Motole dnes v noci slouží kolem 97 lékařů, což je moc. Kdyby to byla nemocnice na Západě, tak by jich stačilo 63 a bohatě by to pokryli,“ uvedl Ludvík v televizi Prima.

Přesto trvá na tom, že mediků musí přibýt, aby se vyrovnal očekávaný propad způsobený stárnutím dneš- ních lékařů. Podle analýzy Ústavu zdravotnických informací a statistiky chybí už dnes v nemocnicích minimálně 1055 úvazků lékařů. S tím, jak lékaři stárnou a budou odcházet, se situace zhorší.