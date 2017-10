Lesy České republiky značně zvedly odhad škod napáchaných vichřicí | E15.cz

Nejvíce poškozené jsou lesy v Karlovarském kraji a na Vysočině. V lesích hrozí další pády stromů, lidé by do lesů neměli vůbec vstupovat. Oznámila to mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Finančně podnik škody zatím nevyčíslil. Rozsah škod není konečný, podnik ho bude dál upřesňovat. "Stabilita stromů a celých porostů je narušená a k vývratům může dojít kdykoli," uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

Kalamitní dříví by chtěl podnik zpracovat do konce první poloviny příštího roku. Objem zničeného dřeva představuje přibližně 18 procent celoročního objemu těžby dřeva ve státních lesích, který je kolem osmi milionů metrů krychlových. Dosud největší živelní kalamitou v historii Lesů ČR byl orkán Kyrill, který v lednu 2007 poničil šest milionů metrů krychlových dřeva. Škody tehdy dosáhly jedné miliardy korun.

V Karlovarském kraji vichřice poničila odhadem 275 000 metrů krychlových dřeva, a to ve všech horských částech kraje. "Stromy se stále lámou a padají, další leží přes cesty a ještě jsme se všude nedostali," popsal situaci krajský ředitel Lesů ČR z Karlových Varů Miroslav Rozner.

Obdobně to vypadá na Vysočině, kde je odhadem poškozeno 210 000 metrů krychlových dříví. Například u Nového Města na Moravě je to asi 85 000 stromů. "Okolí Nového Města hodně navštěvují turisté. Nikoho však do lesů teď nezveme, je to opravdu nebezpečné. Zavalené jsou i lesní cesty, na zemi leží tisíce stromů, mnohé se zaklesly v koruně dalších a tím jsou ještě nebezpečnější," uvedl krajský ředitel Lesů ČR z Jihlavy Jan Sovák.

Kalamitní dřevo z nedělní vichřice zřejmě ještě více zahltí trh se dřevem, který je v celé střední Evropě pod velkým tlakem dřeva z letošních kůrovcových a předchozích větrných kalamit. Takové dřevo je přitom třeba přednostně vytěžit, aby se příští rok nestalo zdrojem kalamity kůrovce.