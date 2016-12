Letecká záchranka na Ústecku se zajistí provizoriem, pokračovat bude DSA

S ministerstvem se dohodla na dvouměsíčním dodatku, který by měla dnes odpoledne podepsat. ČTK to řekl místopředseda představenstva firmy Daniel Tuček. Ministerstvo se původně domluvilo s policií a armádou, že by službu od ledna zajišťovaly jejich vrtulníky z Prahy a západních Čech. Proti tomu vystupovali severočeští záchranáři i starostové.

DSA letos neuspěla v tendru na zajištění záchranné služby na ústecké základně v letech 2017 až 2020. Kvůli její stížnosti u antimonopolního úřadu nemohlo ministerstvo s vítěznou firmou uzavřít smlouvu. Úřad posléze rozhodl, že nabídky firem znovu posoudí.