Lidé si ve Staré Boleslavi u Prahy připomněli svatého Václava | E15.cz

Podle něj je smutné, když se politici zabývají tím, co je výhodné jen pro jejich volební období. "Naši naději vidím v tom, že nám volby pomohou prosadit umlčovanou většinu," prohlásil Duka, podle nějž se jedině tak naplní úsilí o demokratickou společnost. "Jen tak nebude většina manipulována a ovládána rozmary některých menšin," dodal kardinál.

Lidé se podle něj mylně domnívají, že jsou bezmocní nebo že je jich málo. Upozornil na to, že pokud lidé nejdou k volbám, nemusejí politici nic dělat a dělají jen to, co chtějí a co je napadne. Úkolem státu je přitom hlavně zajistit bezpečnost občanů, nikoliv vytvářit pocit bezpečnosti, a zabránit hospodářskému bankrotu, zdůraznil.

V souvislosti s odkazem svatého Václava kardinál připomněl slova spisovatele Karla Čapka, že tato tradice nepatří do muzea. Podle Duky se tato událost netýká jen církve, ale celé společnosti.

Hlavní bohoslužby se vedle zástupců církve zúčastnili i velvyslanci, představitelé armády a řada politiků, mimo jiné vicepremiér Pavel Bělobrádek, místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (oba KDU-ČSL) nebo bývalý prezident Václav Klaus.

Na zaplněném Mariánském náměstí i v přilehlých ulicích bylo vidět řadu skautů. Na pořádek dohlížely posílené policejní hlídky, v pohotovosti byli hasiči i záchranná služba. Centrum Staré Boleslavi bylo uzavřeno pro dopravu. Zájem byl o stánky s občerstvením, například o palačinky nebo kávu. Součástí programu byla také ukázka historického šermu.

Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Tradičně se tam 28. září u příležitosti svátku svatého Václava scházejí tisíce věřících. Národní svatováclavskou pouť obnovila v roce 2003 římskokatolická církev. Při své návštěvě v roce 2009 na ni zavítal bývalý papež Benedikt XVI.

Svatý Václav byl zavražděn svými odpůrci, mezi něž patřil také jeho bratr Boleslav I. Za věčného vládce české země byl prohlášen už ve 12. století, svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. Za druhé světové války byl zneužit nacisty, komunistický režim zase vydával Václava za slabocha. Státním svátkem je 28. září od roku 2000 a v kalendáři je označen jako Den české státnosti.