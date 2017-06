Ministerstvo financí se k žalobě nájemníků z Písnice nepřipojí, považuje to za absurdní | E15.cz

Připojení státu k žalobě nájemníků z bytů v pražské Písnici podle ministerstva financí nemá smysl. Úřad to sdělil v tiskové zprávě. K zapojení státu do sporu vyzýval lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Ministr Ivan Pilný označil požadavek za absurdní, výzvu odmítl i jeho předchůdce Andrej Babiš.

Zaorálek dnes vyzval bývalého ministra financí Andreje Babiše (ANO), ať prostřednictvím svého nástupce Ivana Pilného (ANO) prosadí vstup resortu do řízení. Mělo by to zabránit převodu více než 700 písnických bytů na firmu CIB Rent Písnice.

Obyvatelé bytů proti převodu brojí, napadají samotné vlastnictví ČEZu. Podle názoru ministerstva ale dosavadní majitel ČEZ byty nabyl před 25 lety podle práva. A nájemníci mohou svůj názor u soudu prosadit bez ohledu na účast státu.

CIB skončila v nedávném tendru na prodej bytů druhá. Získala je poté, co vítěz, firma Kennial patřící do skupiny Arca Capital podnikatele Pavola Krúpy, od koupě ustoupila kvůli určovací žalobě nájemníků.

Ředitel CIB Group Dušan Koňařík v reakci na Zaorálkovy výroky sdělil v tiskové zprávě, že firma byty v Písnici získala v řádné soutěži a zaplatila za ně. O nemovitosti se podle Koňaříka bude firma starat a obyvatelům nabízí po vypršení předchozích smluv nájem pod výší obvyklou v dané lokalitě.

Obyvatelům bytů vadí to, že ČEZ nenabídl byty k odprodeji přímo jim. Stát přes ministerstvo financí vlastní v ČEZ asi 70procentní podíl. V žalobě nájemníci tvrdí, že nemovitosti ČEZ nikdy platně nenabyl, takže je teď nemůže ani prodávat.

"Ministerstvo financí, které ve společnosti (ČEZ) zastupuje zájmy ČR, má za to, že ČEZ nabyl byty před více než 25 lety v souladu s tehdejším právem. Připojení se k žalobě by nedávalo smysl ani s ohledem na institut vydržení," konstatovalo ministerstvo.

Ministr Pilný uvedl, že rozhořčení nájemníků, kteří doufali, že své byty budou moci odkoupit, chápe. Zaorálkův požadavek, aby se Česko připojilo k žalobě na společnost, kterou většinově vlastní, ale považuje za absurdní.

"Management ČEZ ujistil zástupce MF, že byty kupují dvě fyzické osoby, jejichž vlastnická struktura je transparentní a veřejně dohledatelná. Z celkového počtu 700 bytů, má pouze 150 bytů sjednaný nájem na dobu určitou. Zbytek nájemníků ho mají na dobu neurčitou, a nemusí se tak obávat bezprostředního zvyšování nájmu," uvedlo ministerstvo.

Žalobu nájemníků označilo ministerstvo za jejich právo. "Když svou argumentaci u soudu prosadí, pak bude soudem určeno, že byty náleží státu, a to bez ohledu na skutečnost, zda stát je či není účastníkem tohoto řízení," stojí v tiskové zprávě.

Zájem státu tak podle úřadu není ohrožen a není důvod k unáhleným krokům. Připojení resortu k žalobě by znamenalo, že by musel vystupovat před soudem s argumenty, které zpochybňují vlastnictví společnosti ČEZ, žádné však podle ministerstva nepřinesl ani Zaorálek.

Pilný označil za nekorektní i Zaorálkova slova o roli ministerstva financí na valné hromadě společnosti ČEZ. "Ještě nedávno (ministři ČSSD) protlačili bezprecedentní usnesení, ve kterém nekriticky souhlasí s managementem společnosti a zástupce ČR jako hlavního akcionáře zbavili možnosti o čemkoliv rozhodovat," uvedl Pilný.

V návaznosti na to označil Babiš premiéra Bohuslava Sobotku za loutku energetické společnosti.