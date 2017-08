Mišík: Vladimír přezpíval Variaci na renesanční téma se synem pro nový film | E15.cz

Text písně napsal Hrabě pravděpodobně v první polovině šedesátých let pro později ztracenou hru Královna Margot. Báseň Variace na renesanční téma se zhudebnění dočkala v době, kdy Mišík hledal repertoár pro vystupování s kytarou, a vzpomněl si na poezii Hraběte.

Skladba v dnes známé podobě zazněla v květnu 1977 v rámci pražských Jazzových dnů v Lucerně. Z písničky se stal hit, a tak ji kapela ETC natočila na své album z roku 1979, nazvané 2.

"Kdybych věděl, čím to je, tak budu vymýšlet jenom takové. To se nějak člověk strefí do nějakého generačního rozpoložení. Zasáhlo to citovost určitého věku, je tam touha po velkém citu. Je v ní láska. Kromě toho, mollová stupnice je dojímavá. U některých Hraběho textů mi okamžitě naskakuje hudební představa, něco evokují, provokují a inspirují k hudebnímu podání. Takže mi Hrabě hodně usnadnil práci," uvedl Mišík k inspiraci Hrabětovou poezií.

Jeho básní interpretoval více a v roce 1989 vydala kapela Etc... neméně legendární album Pár tónů, které přebývají. Je záznamem večera s poezií Václava Hraběte a kombinuje recitaci v podání Miroslava Kováříka s doprovodem kapely Etc...

"Když producent navrhl připravit pro film novou verzi Variace na renesanční téma, tak jsem se mu to snažil rozmluvit. Je to skladba, která patří do pomyslného zlatého fondu české populární hudby. A jedna z mála, která není coververze, ale českých autorů," říká k nové verzi Muchow.



Ambice připravovat novou verzi skladby, kterou všichni milují a nikdo není zvědav na jinou než originální verzi Vladimíra Mišíka, je víceméně umělecká sebevražda, uvedl Muchow.

Souhlasil pod podmínkou, že vše bude konzultováno s Vladimírem Mišíkem. Váhal ale i Adam Mišík, s otcem prý nikdy společně ani nevystupovali. Nakonec bylo podle něj společné nahrávání "hezkej moment".

Komedie režiséra Martina Koppa Bajkeři podle scénáře Petra Kolečka bude mít premiéru v říjnu. Vypráví o zprvu krutém, ale později zábavném setkání teenagerů, kteří dosud žili jen v sociálních sítích, s krásami života v reálném světě.

Kromě Adama Mišíka v Bajkerech diváci uvidí Hanu Vagnerovou, Jana Komínka, Vojtu Machutu, Celeste Buckinghamovou, Pavla Nečase, Tomáše Matonohu, Vandu Hybnerovou či Michala Suchánka. Producentem filmu je Tomáš Vican, který stál za veselohrami Bobule, dramatem Lidice nebo televizním seriálem Vinaři.