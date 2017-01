Mořský koník se vrací, VZP hledá cestovku za sto milionů ročně

Jedna z cestovních kanceláří může utržit 630 milionů korun za pět let. VZP totiž vypíše novou zakázku na program ozdravných pobytů u moře pro nemocné děti Mořský koník. Její zadání i částku schválila v prosinci správní rada pojišťovny.

Dlouholetý projekt Mořského koníka nabral nový dech. VZP jej v roce 2014 utlumila a zdálo se, že jej pod tlakem kritiky úplně ukončí. V posledních letech v rámci programu jezdilo do řeckého Chalkidiki 1600 dětí ročně. Ještě v roce 2013 ovšem jelo 3139 dětí do dvou různých lokalit. Řešením měly být individuální příspěvky na pobyt pro jednotlivé děti. „Odstraní se tak veškeré pochyby, byť jsou podle mého názoru hodně liché,“ řekl tehdy ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Individuální příspěvky ale po diskuzích padly, neboť by vyloučily děti, jejichž rodina nemá na zaplacení pobytu pro své ostatní členy.

V lednu 2011 zjistil Nejvyšší kontrolní úřad, že VZP platila pobyt Mořského koníka i dětem, které nikam nejely. Vydala za ně 24 milionů korun. Skandál narostl, když v létě téhož roku jelo do Itálie a Řecka na týdenní inspekční cestu osm členů vedení pojišťovny včetně tehdejšího ředitele Pavla Horáka. Už v roce 2006 uvedla parlamentní vyšetřovací komise, že VZP někdy vynakládala na ozdravné pobyty peníze nehospodárně. Pochybnosti vzbuzoval i výběr cestovní kanceláře.

Všechny někdejší pochyby se dosud nerozplynuly. „Není mi jasné, jestli je dost prověřená částka, kolik to má stát,“ uvedl předseda správní rady VZP poslanec Rostislav Vyzula (ANO) s tím, že se sám hlasování o zadání zakázky zdržel. Podotkl, že v minulosti se o pořádání Mořského koníka ucházely dvě firmy, což nepřináší silný tlak na cenu. Pojišťovna počítá s maximální položkou dva tisíce korun za dítě a den. Cena bude mít v soutěži osmdesátiprocentní váhu, nakonec tedy může být nižší.

Ozdravné pobyty mají pomoci dětem s vleklými nemocemi dýchacích cest a kůže, pojišťovna je hradí z fondu prevence jako bonus pro klienty. „Po odborné stránce nemám pochyb, že je to pro děti prospěšné,“ říká Vyzula.

Pobyty by nový provozovatel měl pořádat od roku 2018 do roku 2022 ročně pro tři tisíce dětí ve věku od sedmi do šestnácti let s „akcentem na přímořskou klimatoterapii“. VZP hradí dvě třetiny ceny, zbytek rodina. Roční výdaj zdravotní pojišťovny z fondu prevence tak bude činit asi 84 milionů korun.