Most rozdělil hluk z autodromu. Jeho utišení má stát desítky milionů

Spor vyvrcholil během minulého týdne, kdy si město odhlasovalo novou protihlukovou vyhlášku, jež má časově omezit provoz na závodišti. Město sice může udělit výjimku, cílem však je, aby autodrom investoval do protihlukových opatření.

Drobné spory se objevovaly už dříve ve více než třicetileté historii závodiště, hlasy odpůrců však sílí až nyní.

„Stížnosti na hluk z autodromu se objevovaly už za předchozího majitele areálu a předchozího vedení společnosti. Představitelé města ale autodrom podporovali pro jeho přínos z hlediska mezinárodní sportovní prestiže a vyhledávaného cíle turistického ruchu,“ říká obchodní ředitelka závodiště Jana Svobodová.

Situace je však mnohem komplikovanější podle Martina Martinovského ze spolku Zdraví pro Most. „Problém je přístup nového vlastníka, který se snaží areál vytěžovat na maximum s ohledem na své ekonomické zájmy,“ říká Martinovský.

Poukazuje především na to, že závodiště vzniklo v rámci rekultivace oblasti jako náhrada za městský okruh. „Tehdy ale vznikl bohužel bez jakékoliv zpětné vazby na obyvatele místních čtvrtí, což bylo v minulém režimu běžné. Žádná tragédie se ale nekonala. Akce za sezonu se daly spočítat na prstech jedné ruky, naučili jsme se vedle závodiště žít,“ říká Martinovský.

V posledních letech pod novým majitelem však došlo k zvýšení provozu na celém závodišti. Hluk, který byli místní schopní do té doby tolerovat, se prý dostal na nesnesitelnou úroveň. „Poslední dva roky nastala radikální změna. Hluk šířící se z areálu autodromu jako by neměl konce. Všední dny, soboty a neděle včetně dnů svátečních. V loňské sezóně mnohdy až do 20 hodin večer,“ říká Martinovský.

Podle něj také došlo k zvýšení vlastních hlukových limitů závodiště, zároveň provozovatelé hluk měří z větší vzdálenosti než dříve. První domy od závodiště se však nacházejí ve vzdálenosti 150 metrů. V průběhu posledních dvou sezón proběhla v obytné zóně čtyři měření hluku, všechna stanovený limit překročila minimálně o deset decibelů.

Obě strany se nyní shodují, že je postavení protihlukových zábran pro další provoz autodromu klíčové. „Máme již projekt na první z protihlukových stěn a požádali jsme o stavební povolení. Počítáme také například s výsadbou dřevin nebo vybudováním zemního valu. Opatření si celkově vyžádají několik desítek milionů korun,“ říká technický ředitel autodromu Pavel Pech.

Poukazuje však na to, že pokud by současná vyhláška vešla v platnost, omezilo by to ekonomický plán závodiště a tedy i jeho schopnost protihluková opatření vybudovat .Jedním z problémů můžou být podle zástupců autodromu sankce za už nasmlouvané akce, které se kvůli vyhlášce nebudou moci uskutečnit.

Podle Martinovského, zastupujícího místní obyvatele, však není nutné do protihlukového projektu hned investovat miliony korun. „Tato opatření se dala provést již po prvních stížnostech v roce 2015. Je to již zmíněný vysoko nastavený hlukový limit pro provozovanou techniku, a to s ohledem na přímé sousedství s obytnou zónou města, který by se měl snížit. Z našeho pohledu, alespoň do doby než se autodromu povede vybudovat jiné opatření,“ říká Martinovský.

Ačkoliv se šířící se hluk ze závodiště snaží město eliminovat právě nově vydanou vyhláškou, je pravděpodobné, že dalšímu vyhrocení situace už mostecký magistrát nezabrání. Pokud totiž i v nadcházející sezoně bude okruh překračovat hlukové limity, jsou místní obyvatelé odhodlaní jít s provozovatelem autodromu do soudního sporu.

Podle Martinovského ze Zdraví pro Most nepřichází v úvahu ani finanční kompenzace. Poukazuje především na to, že postižené domy se nacházejí v atraktivní lokalitě města, přesto jsou nyní nemovitosti v podstatě neprodejné. „Jedná o zákonem stanovené hygienické limity chránící zdraví občanů, nelze je kompenzovat penězi,“ uvádí Martinovský.

Ačkoliv okruh může zažádat o výjimky z vyhlášky, zatím tak neudělá. Čeká na podrobnou analýzu, která mu napoví, jak dále postupovat. Cílem provozovatele však nyní je, aby byl okruh zachován. Vedení autodromu dává jako příklad závodiště v zahraničí. „Neznáme žádný německý okruh, jemuž by nějaké nařízení de facto zakazovalo užívat po delší dobu svůj majetek,“ uzavírá Michal Marek, sportovní ředitel mosteckého závodiště.