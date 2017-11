Muž má jít za vybržďování a způsobení tragické nehody na dálnici D10 na devět let do vězení | E15.cz

Krajský soud v Praze poslal dnes na devět let do vězení řidiče, který loni v prosinci na dálnici D10 vybržďoval jiné auto, a způsobil tím závažnou nehodu. Ve vybržďovaném voze zemřelo osmiměsíční dítě, jeho rodiče utrpěli těžká zranění. Soud odsouzenému Martinu Kostnerovi zároveň uložil devítiletý zákaz řízení, Kostner musí také zaplatit škodu přes 1,4 milionu korun. Rozsudek není pravomocný.

Nehoda se stala 28. prosince nedaleko Brodců na Mladoboleslavsku ve směru z Prahy na Mladou Boleslav. Podle státního zástupce Tomáše Milce obžalovaný na 32. kilometru dálnice D10 předjel zprava Škodu Octavii, prudce najel do levého pruhu před ni a začal prudce brzdit.



Na prudké brždění stihli zareagovat řidiči tří aut za octavií, kteří strhli řízení, a zabránili tak srážce. Řidič audi, který jel za nimi jako čtvrtý, ale do octavie zezadu narazil. U soudu vypověděl, že nemohl nic dělat. Kostner jel podle něj při manévru rychlostí až 130 kilometrů v hodině.



V nabourané octavii cestoval tehdy pětatřicetiletý muž, který vezl svou manželku a v sedačce osmiměsíčního chlapce. Při nehodě byli všichni tři zraněni, kojenec po převozu do nemocnice zemřel.