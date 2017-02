Na opravy silnic nižších tříd letos může stát dát až čtyři miliardy

Stát by mohl dát letos na opravy silnic druhé a třetí třídy čtyři miliardy korun, oznámil dnes ministr financí Andrej Babiš (ANO). Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) by ze Státního fondu dopravní infrastruktury mohlo jít 2,5 miliardy a 1,5 miliardy korun z rozpočtové rezervy.

Ťok původně avizoval, že z resortu dopravy půjdou dvě miliardy. Nakonec to ale bude o půl miliardy více. Loni kraje na opravy silnic dostaly od státu tři miliardy korun, v roce 2015 to bylo 4,4 miliardy. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v minulosti uvedl, že stát by měl letos krajům poskytnout stejně jako loni, tedy tři miliardy.

"Myslíme si, že jsme schopni se dostat na čtyři miliardy korun, pokud to vláda schválí. A je to kombinace zdrojů ministerstva dopravy a vládní rozpočtové rezervy," řekl Babiš. "Tento materiál jsme připraveni přinést v pondělí na vládu," dodal Ťok. Vláda chce ale podle Babiše vědět, v jakém rozsahu jsou opravy silnic nižší třídy připravené.

Předsedkyně rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO), s níž dnes ministři v Rakovníku jednali, to označila za pozitivní zprávu pro všechny kraje. "Všechny kraje se potýkají s nedostatkem finančních prostředků na opravy silnic druhých a třetích tříd. A mohu ubezpečit, že všechny kraje mají připraveny dostatek projektů," zdůraznila. Rekonstrukce silnic budou podle ní velmi potřeba zejména po letošní tuhé zimě.

Financování oprav silnic nižších tříd tento týden probírali hejtmani na jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident hejtmanům řekl, aby za ním v létě přijeli do Lán, kam chce pozvat i ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou (za ANO), aby projednali financování oprav silnic z fondů Evropské unie. Zeman míní, že kraje by měly více využívat integrovaný regionální operační program. Také Babiš dnes zástupcům krajů vyčetl, že na opravy silnic málo čerpají evropské peníze.