Náchodský pivovar zůstane ve vlastnictví společnosti LIF, Holba s žalobou neuspěla | E15.cz

Soudy v minulosti žalobu Holby zamítly a prodej pivovaru tedy platil. K opětovnému projednání do Hradce Králové se spor vrátil po verdiktu Nejvyššího soudu z února 2016, který předchozí rozsudky vrchního soudu a krajského soudu zrušil.

Pivovar Primátor, který dosahuje ročních výstavů 120 tisíc až 130 tisíc hektolitrů, prodalo město liberecké firmě LIF za 150 milionů korun. Společnost Pivovar Holba nabídla 185 milionů korun. Podle tehdejšího vedení radnice v čele s ODS by však město při akceptování podmínek Holby za pivovar dostalo pouze 136,5 milionu korun.

Pokud by soudy smlouvu označily za neplatnou, hrozilo by, že by si LIF a město musely vrátit peníze a pivovar. Radnice však 150 milionů korun, které za pivovar dostala, už nemá. Za peníze z prodeje pivovaru město postavilo novou základní uměleckou školu a opravilo budovu polikliniky.

Případ měl i trestněprávní rovinu. Kvůli podezření z machinací při prodeji čelil trestnímu stíhání tehdejší náchodský starosta Oldřich Čtvrtečka (ODS). Policie jej obvinila v březnu 2010, v závěru roku 2013 ho Krajský soud v Hradci Králové obžaloby zprostil. Čtvrtečka v únoru 2016 zemřel.

Pivovar Primátor, který má asi 80 zaměstnanců, se profiluje jako výrobce speciálních piv, která tvoří asi 35 až 37 procent výstavu. Výrobní portfolio pivovaru čítá 15 druhů piv a navíc několik sezonních speciálů, čímž patří výrobní škála k nejširším v českém pivovarnictví. Na export z pivovaru do více než 30 zemí směřuje přes 30 procent produkce. Do skupiny LIF v Česku patří také pivovary Svijany a Rohozec.