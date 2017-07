Náměstkyně Kratochvílová obviněná v kauze sportovních dotací je na svobodě | E15.cz

Kratochvílovou poslal soud do vazby 5. května, stejně jako tehdejšího šéfa Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslava Peltu. Důvodem pro uvalení vazby byly obavy, že obvinění by na svobodě ovlivňovali svědky a že by pokračovali v trestné činnosti. Pelta se dostal na svobodu 7. června, Kratochvílová až teď.

Policie oba viní z toho, že se v minulosti domlouvali na rozdělování investičních dotací. Policisté stíhají Kratochvílovou, Peltu a někdejšího ředitele odboru ministerstva školství Zdeňka Břízu za zneužití pravomoci, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Obviněna je i Fotbalová asociace ČR jako právnická osoba. Na seznam obviněných přibyla tento týden i Česká unie sportu (ČUS), její předseda Miroslav Jansta a generální sekretář Jan Boháč.

Kvůli kauze údajných manipulací při udělování dotací na sport z ministerstva školství na jaře rezignovala šéfka resortu Kateřina Valachová (ČSSD). Pelta se během pobytu ve vazbě vzdal funkce předsedy Fotbalové asociace. Valachová ještě jako ministryně rozhodla všechny programy pro sport zastavit a přezkoumat. Programy na podporu činnosti sportovních organizací a svazů byly zrušeny a vyhlášeny znovu, kvůli vyšetřování byla zpožděna výplata dotací sportovním organizacím. Některé z nich se tak ocitly ve finančních problémech.