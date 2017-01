Největší setkání Charty 77 v historii. V Lucerně se slaví čtyřicáté výročí

Účast na dnešní oslavě potvrdilo podle organizátorů zhruba 300 signatářů, které doprovodilo dalších 150 lidí. "Jsem ráda, že vás vidím tolik. Jsme tu, abychom si hodně mezi sebou povídali, abychom se zase viděli a krásně si to užili," řekla Němcová, která patřila k prvním signatářkám Charty a byla její poslední mluvčí.

Vondra uvedl, že si na dnešní oslavě mohou promluvit různé generace svobodomyslných lidí. "Já jsem vždy záviděl Polákům, jak jsou silní, ale kdyby se Poláci nebo Maďaři dnes takhle sešli, tak se porvou. Já myslím, že mi Češi to zvládneme kamarádsky a přátelsky," uvedl.

Kromě proslovů Němcové, Vondry či Daniela Kroupy zahrnuje oficiální část programu vystoupení písničkářů Vladimíra Veita nebo Jaroslava Hutky a recitaci básní Ivana Martina Jirouse v podání herce Matěje Hádka či písně na texty Jáchyma Topola. Soukromý závěr večera se odehraje už bez účasti médií.

Charta 77 byla společenstvím lidí usilujících o lidská práva. Začala se utvářet při soudním procesu s hudebníky kolem kapely The Plastic People of the Universe. Její iniciátoři se poprvé sešli 10. prosince 1976, prvními mluvčími byli bývalý ministr zahraničí Jiří Hájek, dramatik Václav Havel a filozof Jan Patočka. Mezi Vánocemi a Novým rokem své podpisy pod text Charty 77 připojilo 242 signatářů. Do ledna 1990 se k ní přihlásilo přes 1800 lidí.