Nemají na jídlo, ničí je exekuce. V Česku roste armáda předlužených důchodců | E15.cz

Bezmála 88 tisíc českých seniorů má v současné době uvalenou exekuci na vyplácený důchod a jejich počet neustále roste. Jen za posledních 10 let se toto číslo zdvojnásobilo. Další tisícovky seniorů žijí na hranici chudoby a po zaplacení bydlení jim na živobytí zůstávají jen minimální peníze. Podle expertů mnozí z nich vnímají svou situaci jako selhání a nepožádají o dávky nebo příspěvky, na které mají nárok.

V Česku dramaticky narůstá počet seniorů ve finančních potížích. Ukazují to také čísla České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která eviduje počty exekucí uvalených na vyplácené důchody. Jejich počet každoročně narůstá o tisíce, v současné době jich je 88 tisíc, což je o 3000 více než před rokem. V roce 2014 byla exekuce uvalena „jen“ na 75 tisíc důchodů.

Pád do dluhů je přitom snadné, senioři se často zadlužují kvůli svým příbuzným a platí za ně půjčky, případně si nesou dluhy ještě z doby, kdy pracovali. Jenže v důchodu příjmy ve většině případů výrazně poklesnou, a řada lidí tak nezvládne své závazky splácet.

„Značná část seniorů se po odchodu do důchodu dostává do sociální tísně a zároveň obvykle nemá možnost zlepšit svou finanční situaci vlastní výdělečnou iniciativou. To se pak negativně odráží v uzavírání pro seniory nevýhodných spotřebitelských smluv nebo spotřebitelských úvěrů a roztočení dluhové spirály,“ uvedl pro Blesk.cz Jan Vobořil, ředitel organizace Iuridicum Remedium, která seniorům poskytuje poradenství. Podle něj mají senioři problematice dluhů a exekucí malé povědomí.