Německo nabízí Česku sdílení vojenských letadel

Německo jedná s několika státy včetně České republiky o společném využívání většího počtu z třinácti vojenských dopravních letadel Airbus A400M, která chtěl původně Berlín prodat. Ve svém úterním vydání to napsal list Süddeutsche Zeitung. Plán má německé armádě umožnit, aby mohla dál letadla využívat.

Německo původně plánovalo nakoupit 60 kusů těchto letadel, později se jejich počet snížil na 53. V roce 2011 spolkový parlament rozhodl o tom, že armáda v rámci úspor prodá 13 zakoupených strojů do ciziny. Armádní analýza ale podle německého listu nakonec ukázala, že potřeby bundeswehru jsou vyšší.

Evropský nadnárodní program výroby letounů Airbus A400M zaostává za plánem. Německý podíl na financování projektu se z odhadovaných 8,1 miliardy eur zvýšil na 9,6 miliardy (na 260 miliard korun), napsal Süddeutsche Zeitung.

Podle nového plánu by stroje měly základnu v Německu a bundeswehr by zajišťoval jejich údržbu, výcvik pilotů a provoz. Spolupracující státy, mezi nimiž německý deník kromě Česka jmenuje i Švýcarsko, by měly právo letadla podle vlastních potřeb využít.

Kolik by podobný scénář stál, není podle listu jasné. Finanční kalkulace bude záviset na počtu států, které by se do projektu zapojily.