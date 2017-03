Nemocnice hledají miliardy na kybernetickou bezpečnost

„Podle našich odhadů na to bude potřebovat každá z velkých nemocnic 40 až 60 milionů korun,“ uvedl při zasedání zdravotního výboru sněmovny Jiří Borej z ministerstva zdravotnictví. Jen náklady nemocnic, přímo řízených ministerstvem zdravotnictví tak přesáhnou půl miliardy korun. Dohromady nemocnice v Česku budou muset najít přes dvě miliardy korun. Taková částka je už pro systém veřejného zdravotního pojištění významná a může nemocnice dostat do ztráty. Například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má roční obrat 7,6 miliardy korun, Fakultní nemocnice Ostrava 4,5 miliardy korun. Jen malou část výdajů ale mohou ovlivnit.

Podle slov náměstka ministra zdravotnictví Toma Philipa se vedou jednání s ministerstvem pro místní rozvoj, jak nastavit možnosti čerpání peněz z evropských fondů pro nemocnice. Přizpůsobit se budou muset i ambulance.

Podle Vladimíra Přikryla, ředitele dodavatele informačních systémů CompuGroup Medical, samotná aktualizace systémů nebude znamenat enormní náklady ani potíže s naplněním nařízení. „Problém by to mohl být pro nemocnice, které používají zastaralý informační systém,“ míní Přikryl. Evropské nařízení podle něj bude přínosné. „Vnáší pořádek, bude mít pozitivní přínos pro elektronizaci zdravotnictví,“ řekl Přikryl.

Pokud by nemocnice nařízení ignorovaly, hrozí za porušení některých pravidel sankce až 540 milionů korun. Případně až čtyři procenta obratu, podle toho, co je vyšší. „Na zdravotnictví parazituje kdekdo a softwarové firmy, to je velká pijavice,“ říká prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podrobně zatím dopady nedokáže odhadnout, v současné době se chystá právník lékařské komory na školení k nařízení GDPR. „Samotné školení vyjde na dvacet tisíc korun. Už to jsou zbytečné náklady,“ říká Kubek.

GDPR vstoupí v platnost od června příštího roku. S nařízením se budou také potýkat firmy. Svaz průmyslu a dopravy před časem dělal průzkum, jak jsou na GDPR připraveny. Ukázalo se, že často podceňují jeho dopady a podhodnocují odhad nákladů, které budou muset na jeho implementaci vynaložit. Náklady na zavedení jednotlivých povinností v řádu desítek tisíc korun považuje Svaz průmyslu a dopravy za velmi střízlivé.