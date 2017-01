Nemocnice hýří nadšením: peníze pro nemocné se rozdělí spravedlivěji

Pro zdravotní pojišťovny už nebudou chroničtí pacienti hrozbou, naopak pro ně budou chtít hledat lepší péči. To je hlavní myšlenka změny přerozdělení peněz, které se vyberou na zdravotním pojištění. Dnes dostávají jednotlivé pojišťovny tolik, kolik odpovídá počtu a věku jejich klientů. Nově se zohlední, kolik berou léků. Na nemocné tak pojišťovny dostanou víc peněz než na zdravé. Z balíku zhruba 270 miliard se podle návrhu od příštího roku jinak rozdělí několik set milionů korun.

„Návrh zajistí spravedlivější rozdělení pojistného,“ prohlásil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Návrhem se mají dnes zabývat poslanci v závěrečném čtení. Některá zdravotnická zařízení hýří nadšením. „Je to malý krok pro veřejné pojištění, ale velký krok pro české zdravotnictví,“ prohlásil Jan Hůlek z vedení zdravotnické sítě EUC. „Největší nebezpečí českého zdravotnictví – nárůst počtu chronických nemocí, se u nás dlouho podceňovalo. A to by se mělo novelou změnit,“ tvrdí.

Naproti tomu lidé ze zdravotních pojišťoven optimismus brzdí. „Nový systém přerozdělování jen mírně změní alokaci financí v rozsahu, který je z hlediska celkových ročních rozpočtů zdravotních pojišťoven zanedbatelný,“ uvedla mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Hana Kadečková. Podle Pavla Frňky z vedení České průmyslové zdravotní pojišťovny je nové přerozdělení sice chvályhodné, ale samo o sobě péči nezlepší.

„Musíme začít od samotných chronicky nemocných. Pomoci jim pochopit, že pilulka nebo injekce není samospasitelná, že jejich vlastní chování významně ovlivní průběh onemocnění,“ upozorňuje Frňka.

Podobný mechanismus zavedli dříve na Slovensku. Ředitel slovenské zdravotní pojišťovny Dôvera Martin Kultan před časem řekl, že tento model podporuje investice do programů pro chronické pacienty. Jeho pojišťovna například v rámci jednoho programu dává diabetikům za dodržování léčby body, za které mohou nakupovat v lékárnách nebo tělocvičnách. Lékaři zapojení do projektu zároveň dostanou až o 15 procent více za léčbu, pokud splní požadavky na kvalitu.