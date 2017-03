Nová munice i neprůstřelné vesty. Obrana podepsala tři zbrojní kontrakty, zaplatí miliardy

Vláda už loni rozhodla o tom, že ministerstvo obrany bude v příštích pěti letech odebírat malorážovou munici od české společnosti Sellier&Bellot. Původně schválená částka byla 2,5 miliardy korun, ovšem ministerstvo od počátku uvádělo, že konečná hodnota kontraktu bude záležet na potřebách armády. Podle dnes uzavřené smlouvy je částka tři miliardy korun nejvyšší možná.

Firma Sellier&Bellotby měla dodávat v letech 2017 až 2021 armádě cvičnou i ostrou munici. Měla by být v rážích do devíti milimetrů a v kalibru 12 pro vojenské ruční zbraně. Neprůstřelné vesty by společnost Argus měla armádě dodat v letech 2017 až 2020.