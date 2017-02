Novák má německé občanství, vydání do Česka to nebrání

Bývalý senátor za ODS Alexandr Novák, kterého zadržela policie v Německu, má podle informací ČTK německé občanství. Mluvčí českého ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová dnes uvedla, že tato skutečnost nebrání Novákovu předání do ČR na základě evropského zatýkacího rozkazu. Potvrzuje to i německé ministerstvo spravedlnosti. Muž čelí v Česku obvinění v souvislosti s činností Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

"Můžeme potvrdit, že Alexandr Novák byl dne 24. prosince 2016 zadržen ve Spolkové republice Německo. V současné době probíhá řízení o jeho předání na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 22. prosince 2016 Okresním soudem v Ústí nad Labem," shrnula Schejbalová.

"Orgány činné v trestním řízení s ním nakládají jako s německým občanem, ministerstvo spravedlnosti to nezpochybňuje," dodala mluvčí s tím, že proces, který Novákovu zadržení předcházel, nebude ministerstvo v tuto chvíli blíže komentovat.

O Novákově předání do Česka by měl podle česko-německého policejního centra v bavorském Schwandorfu rozhodnout soud ve Frankfurtu nad Mohanem. Novák byl ve Frankfurtu zadržen 24. prosince na základě eurozatykače, podle informací Českého rozhlasu se tak stalo po jeho příletu z Los Angeles.

Dozorující žalobce z pražského vrchního státního zastupitelství Tomáš Minx v pondělní tiskové zprávě uvedl pouze to, že v Německu je na základě eurozatykače vydaného českými justičními orgány "vedeno řízení proti jedné osobě". Dnes ČTK napsal, že další informace poskytnout nemůže, a to s ohledem na potřebu chránit účel trestního řízení.

Státní zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem sdělilo, že se do případu zapojilo. Jakékoliv další podrobnosti ale odmítlo uvést. Německé ministerstvo spravedlnosti obecně uvádí, že předání trestně stíhaných německých občanů do dalších zemí EU je možné při splnění několika podmínek. Zásadní je, do jaké míry se daný čin váže k zemi, která o vydání žádá. Roli hraje také to, jestli čin podstatným způsobem nesouvisí s Německem a konečně možnost odpykat si případný trest vězení ve spolkové republice.

Eurozatykač zaručuje zjednodušený postup při předávání obviněných či odsouzených lidí mezi členskými státy EU. Rozkaz vydaný justičními orgány jedné země EU platí na celém území unie. Země, která daného člověka zadrží, ho musí vrátit do země, která eurozatykač vydala, a to zpravidla do 60 dnů od zadržení. Procedura se může urychlit, jestliže zadržený člověk se svým předáním souhlasí. Státy EU obecně nemohou odmítnout předání svých vlastních státních příslušníků.

Novák byl v minulosti odsouzen ke čtyřem rokům vězení za přijetí víc než čtyřicetimilionového úplatku. Soud ho v roce 2015 pustil na svobodu po odpykání poloviny trestu.

Kauza Regionálního operačního programu Severozápad se týká evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji. V případu je obviněno 24 lidí, jsou mezi nimi politici, vysocí úředníci a podnikatelé. Obvinění míří mimo jiné na krajské špičky sociální demokracie - nynějšího předsedu ČSSD v Karlovarském kraji a starostu Chebu Petra Navrátila či bývalou ústeckou hejtmanku Janu Vaňhovou.

Za ODS jsou vedle Nováka mezi obviněnými podnikatel Daniel Ježek, jenž jako jediný skončil ve vazbě, či bývalý primátor Mostu Vladimír Bártl (ODS), který je nyní ředitelem odboru ministerstva průmyslu a obchodu.