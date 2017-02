Nové sídlo Lesů ČR bude i pro veřejnost, atrakcí bude skluzavka

Chystané nové sídlo státního podniku Lesy České republiky (LČR) by mělo sloužit i veřejnosti a školám. Areál sídla s přilehlým novým lesoparkem by měl být pro obyvatele a návštěvníky Hradce Králové vstupní branou do rozsáhlému areálu městských lesů, které lidem slouží hlavně k rekreaci. Řekli to představitelé LČR a architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof, kteří vyhráli mezinárodní architektonickou soutěž na návrh nového ředitelství. Lesům ČR patří polovina lesů v zemi, podnik ročně vykazuje zisk v miliardách korun.