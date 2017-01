Novela nutí střední školy spolupracovat se zaměstnavateli. Výuka se má přiblížit praxi

Se zaměstnavateli mají střední školy projednávat vzdělávací programy a zapojit je do tvorby koncepčních záměrů rozvoje školy. Střední školy mají podle novely také umožnit účast odborníka u profilové části maturity. Odborník z praxe se také povinně stane členem zkušební komise při závěrečných zkouškách na vyšších odborných školách. Dosud ho k absolutoriím školy mohly, ale nemusely přizvat. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) pomůže novela lepší spolupráci mezi zaměstnavateli a veřejným školstvím.

„Vedeme intenzivní debatu se zaměstnavateli, aby lidé, kteří vycházejí z regionálních škol, byli uplatnitelní na trhu práce,“ uvedl po hlasování Sobotka. Zaměstnavatelé si stěžují, že to, co se studenti učí, neodpovídá tomu, co by jako zaměstnanci později měli umět. V minulosti vznikl soubor doporučení pro zlepšení spolupráce škol s praxí zvaný Pospolu.

Mezi jinými návrhy byla i úprava vzdělávacích programů na učňovských oborech tak, aby víc odpovídaly praxi. Zapojení odborníků z praxe do výuky podporuje ministerstvo školství také pomocí evropských fondů. Novela školského zákona přinese reformu financování mateřských, základních i středních veřejných škol. Financování soukromých a církevních škol se nemění. Změna by měla pomoci zejména menším školám a školám s menším počtem dětí v jednotlivých třídách.

„Díky těmto změnám dokážeme udržet hustou síť malotřídních škol a zachování kvalitních škol i v menších obcích, i když demografie klesá,“ uvedla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Podle Sobotky tím pomůže proti vylidňování venkova. Aby na změnu žádné školy nedoplatily, bude z rozpočtu na příští rok potřeba asi 3,5 miliardy korun navíc.