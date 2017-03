Nový zdravotnický obor - dárek pro čínského investora

Do novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních to chce vetknout poslanec Rostislav Vyzula (ANO). Návrh se zaštiťuje zájmem regulovat stávající léčitele. Usnadní ovšem především chod Centra tradiční čínské medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

V rámci něj by měla zhruba od poloviny roku 2019 fungovat nová klinika, kde bude působit asi třicet lékařů včetně osmi terapeutů z partnerské nemocnice v Šanghaji. Do její výstavby dá šanghajská CEFC 270 milionů korun.

Hradecké centrum je nejspíš jediným místem, kde dnes lidé se vzděláním v tradiční čínské medicíně oficiálně poskytují zdravotnické služby, nejen poradenství. Většinou mají vystudovaný čínský magisterský obor, který kombinuje západní a tradiční čínskou medicínu. České povolení ale mají jen na dobu určitou od ministra zdravotnictví. Pokud bude schválena novela, mohli by dostat zdravotnickou odbornou způsobilost, která nebude časově omezená. K tomu budou potřebovat takzvanou nostrifikaci od vysoké školy, která bude u nás čínské terapeuty učit. Nebudou tak závislí na tom, jestli jim ministr dočasné povolení opět udělí. „Z hlediska procedury se systém zjednoduší,“ popisuje Ondřej Macura z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

České lékařské špičky se mnohdy stavějí k tradiční čínské medicíně skepticky kvůli neprokázaným účinkům a její podporu ze strany ministerstva zdravotnictví vnímají jako politickou úlitbu Číně. Propagátoři tradiční čínské medicíny jim vzkazují, že jsou zbytečně rigidní a že lidé o tyto metody mají zájem.

Některé vstřícné kroky vůči Číně v minulosti vzbudily diskuze. Například když loni vydali nejvyšší představitelé České republiky prohlášení, ve kterém se distancovali od setkání některých českých politiků s dalajlamou a ujistili Čínu o respektu k jejím hranicím. Kontroverzní byla i opatření, která provázela loňskou historicky první návštěvu čínského prezidenta v Česku.

Specialista tradiční čínské medicíny má být středním zdravotnickým personálem a má mít kompetence k diagnostice, prevenci i k léčbě. „Dovedl bych si ještě představit placebo efekt v léčebné péči, ale cokoli o prevenci či diagnostice je nesmysl,“ kritizuje návrh předseda prestižní České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Svačina. Podle něj by přitom bylo vhodné dát léčitelům určité povinnosti, a to nejen těm čínským.

Čínští terapeuti, kteří budou mít podle Vyzulova návrhu uznané zdravotnické vzdělání a budou oficiálně poskytovat zdravotnické služby, budou mít větší odpovědnost. Není ale zcela jasné, jak se do systému zařadí. „Netuším, zda by takzvaná čínská medicína mohla být z odborného hlediska výkonem nelékařského zdravotnického povolání, zda nestojí na úplně jiném principu než zdravotnická povolání,“ podivuje se právník Jan Mach. Je tak podle něj otázka, kdo by hodnotil, jestli poskytovatel tradiční čínské medicíny postupoval odborně správně nebo nesprávně, jestli vůbec existují znalci schopní posoudit odpovědnost takového zdravotníka při sporech.

Ministerstvo zdravotnictví a FN Hradec Králové se už v roce 2015 zavázaly v memorandu s CEFC k propagaci tradiční čínské medicíny v regionu střední a východní Evropy. Export tradiční čínské medicíny a jejích produktů je čínskou vládou podporován nejen z obchodního hlediska, ale i jako posilování vlivu.