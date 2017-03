Novým ministrem průmyslu bude Havlíček. Musí zrychlit čerpání dotací

Premiér Bohuslav Sobotka navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi jako nového ministra průmyslu a obchodu dosavadního náměstka na MPO Jiřího Havlíčka. „Je dobře obeznámen s agendou a prioritami ministerstva. Je připraven, aby do voleb ministerstvo vedl. Předpokládám, že prezident se s Havlíčkem sejde a pak ho jmenuje ministrem,“ prohlásil Sobotka.

Do voleb Havlíčka čeká řešení krachu těžební OKD. Premiér požaduje také zrychlení čerpání evropských fondů z operačního programu OP PIK, ale také na stavbu sítí pro vysokorychlostní internet. Podnikatelé požadují, aby nový ministr pokračoval v podpoře exportu, například uskutečněním již naplánovaných podnikatelských misí do zahraničí. „Z našeho pohledu je to optimální volba,“ komentoval Havlíčkovo jméno viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Sociální demokrat Havlíček už na ministerstvu působil v letech 2003 až 2006 jako šéf kabinetu tehdejšího ministra Milana Urbana. Pak si ho předseda ČSSD Jiří Paroubek vyhlédl jako nového hlavního manažera a ústředního tajemníka strany.

Pamatuje předvolební superkampaň, po níž zůstaly sociálním demokratům desítky milionů dluhů. „Chtěl jsem šetřit, ale stranické vedení rozhodlo, že si sociální demokracie může dovolit v supervolebním roce rozšafnější kampaň,“ uvedl při odchodu z funkce ve zprávě, kterou předložil delegátům stranického sjezdu. Navrhl volební rozpočet 120 milionů korun, ale vedení strany schválilo výdaje o 40 milionů korun vyšší.

Z funkce místostarosty Čáslavi si Havlíčka na ministerstvo vytáhl v únoru odvolaný ministr průmyslu Jan Mládek. Kromě fungování ministerstva se věnoval také česko-čínským vztahům. Byl například pro to, aby se Česko stalo zakládajícím členem čínského projektu Asijské infrastrukturní a investiční banky. To odmítlo ministerstvo financí.

Ministerstvo průmyslu zatím nezvládá čerpání evropských peněz. Na budování sítí vysokorychlostního internetu v místech, kde se jejich stavba nezaplatí z komerčního provozu, Česko vyčlenilo 14 miliard korun. Výzvy na žádosti o dotace zatím nevypsalo. Podmínky pro dotace na energetické úspory nastavilo ministerstvo poměrně přísně, takže v loňské výzvě firmy nevyužily pět miliard korun.

Do července bude muset nový ministr navrhnout vládě členy nově zřizované rady Energetického regulačního úřadu. Zdroje z energetických kruhů uvádějí, že do rady by měly nominovat zástupce jednotlivé koaliční strany. Pod jejich vedením bude muset úřad začít připravovat mimo jiné nová pravidla pro regulaci v plynárenství a elektroenergetice a novou strukturu tarifů pro regulované ceny elektřiny.

Sobotka jako další prioritu zmínil pokračování v přípravě výystavby nových jaderných bloků. Je připraven Havlíčka podpořit, aby celý proces urychlil.