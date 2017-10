O lesnické práce je zájem. Do tendrů podniku Lesy České republiky podalo nabídky 31 firem | E15.cz

Do tendrů státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva v letech 2018 až 2022 podalo nabídky 31 subjektů. Loni se do tendrů 2017+ přihlásilo 36 firem a předloni do tendrů 2016+ dalo nabídky 39 firem. Odhadovaná hodnota tendru 2018+ je 2,8 miliardy korun, objem dřeva k těžbě je 5,1 milionu metrů krychlových. Soutěž je rozdělena na 52 územních jednotek.