Obchodníci nedanili zboží z Asie, škoda dosahuje dvaceti milionů

Celníci a policisté odhalili organizovanou skupinu asijských obchodníků, kteří při dovozu zboží z Asie údajně neplatili daň z přidané hodnoty. Stát prý okradli o více než 20 milionů korun. Obviněno je celkem 12 lidí, kterým hrozí až osm let vězení. Dva podezřelí jsou ve vazbě.

Kontejnerové zásilky nebyly podle mluvčí předloženy k celnímu řízení v ČR, ale nejčastěji na Slovensku. Tam bylo zboží propuštěno do volného oběhu s místem dodání do jiného členského státu, tedy bez zaplacení DPH. „Celníci zjistili, že zboží údajně určené pro polský trh bylo ve skutečnosti přepraveno přímo na tržnice do Prahy a Ostravy. Daňová přiznání daňových subjektů však tento druh obchodů neobsahovala,“ uvedla mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová.



Na nelegálních aktivitách se podle vyšetřovatelů podílelo více než deset společností. Uniklá daň je zatím vyčíslena na více než 12 milionů korun, ale z vyšetřování je podle Prudičové zřejmé, že nakonec přesáhne 20 milionů korun.

Celníci celkem zajistili 358.460 kusů zboží, ke kterému neměli obvinění žádné dokumenty. Šlo o dárkové předměty, průmyslové zboží, hračky, parfémy a kabelky, z nichž většina porušuje práva duševního vlastnictví.



„Na případu v rámci týmu Kobra spolupracovali i pracovníci Finančního úřadu pro Prahu, kteří v součinnosti s celními orgány zajistili tři kontejnery se zbožím, které bude následně použito k uhrazení dlužné částky,“ dodala mluvčí.