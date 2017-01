Obrana otočila. Ke starým dělům koupí nová

Armáda má mít do roku 2022 moderní dělostřelectvo. Na miliardovém projektu by se měl významně podílet český průmysl.

Už potřetí v krátké době změnilo ministerstvo obrany názor na budoucnost artilerie, tedy vojska zajišťujícího hlavní palebnou podporu na bojišti. Nejprve chtělo koupit nová děla ráže NATO 155 milimetrů a ta stará sešrotovat. Pak zjistilo, že má ve skladech přes šedesát tisíc nábojů do houfnic Dana ráže 152 milimetrů, takže se rozhodlo tyto zbraně zmodernizovat.

Nyní je na stole plán kombinující obě varianty – nákup 17 nových děl s vyspělou municí a renovace 33 původních houfnic. Podle materiálu, který koncem loňského roku projednalo vedení rezortu, má strategický projekt spolknout přes šest miliard korun. Z toho je na nová děla vyčleněno dvě a půl miliardy, na modernizaci 1,1 miliardy a zbytek pak na systémy řízení palby a na munici.

„U dělostřelectva budou udrženy potřebné schopnosti, zabezpečen jeho další rozvoj a dosažena interoperabilita v rámci NATO,“ píše se v dokumentu.

Nová děla s ráží větší o tři milimetry umožní vojákům střílet na vzdálenost přes čtyři desítky kilometrů speciální municí, která může být přesně naváděna GPS. Vylepšené houfnice Dana s dostřelem přes 25 kilometrů by pak byly vybavené stejným automatizovaným systémem řízení palby. Ten pracuje v digitalizované síti sdílené průzkumníky, veliteli a samotnými dělostřelci.

Jak nové, tak modernizované kanony by byly umístěny na podvozcích Tatra. Právě volba tatrovácké platformy, která v české armádě drtivě převažuje, je však jednou z mála věcí, kde mají plánovači jasno. Nevědí například, zda by systém řízení palby vyvinuly české firmy, nebo by volba padla na polské řešení Topaz.

Zbrojovky naznačují, že by si minimálně druhou část projektu rozdělily. Zcela jistě by se na něm podílela Czechoslovak Group Jaroslava Strnada, protože její součástí je kopřivnická automobilka. Ta už modernizované houfnice s názvem Dana M1M představila. Do hry by se zřejmě dostala i STV Group Martina Drdy, která repasovala totožný typ houfnic pro Poláky. Šance má i státní VOP CZ.

„Na tomto projektu by se z našeho pohledu měly podílet i podniky mimo Czechoslovak Group, jedním z důvodů je vytíženost našich kapacit exportními zakázkami. Je to možnost pro spolupráci více partnerů v rámci českého obranného průmyslu tak, aby byl pro armádu dosažen co nejlepší poměr mezi cenou a výkonem,“ uvedl mluvčí CSG Andrej Čírtek. Dodal však, že jde jen o úvahy. Ministerstvo dosud nespecifikovalo technické parametry a nikoho nevyzvalo k podání nabídky.

Profitovat by mohla i pardubická Explosia. Se slovenskou firmou ZVS Holding, která je spoluvlastníkem CSG, vyrábí moduly na prodloužení doletu nábojů. A loni dokončila vývoj a zkoušky samospalitelných hnacích náplní pro kanony ráže 155 milimetrů