Obvodní soud rozhodl o Fantově budově. Bude patřit Správě železniční a dopravní cesty | E15.cz

Firma v žalobě zpochybňovala převod nádraží a chtěla, aby soud určil, že nádraží pořád patří ČD nebo státu, za který SŽDC vykonává správu objektu. Rozhodnutí soudu není pravomocné, lze se proti němu odvolat.

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let, pokud by do loňského 16. října zvládla zrekonstruovat celý objekt. To se jí ale nepodařilo a SŽDC následně odmítla pronájem prodloužit. Krok správy železnic vyvolal soudní spory a přerušil rekonstrukci.