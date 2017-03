Obyvatel Česka přibylo. Pomohli hlavně migranti

Loni se narodilo 112 663 dětí, nejvíce za šest let. Počet živě narozených dětí tak meziročně rostl třetí rok v řadě. Mimomanželských dětí bylo 48,6 procenta, o rok dříve to bylo 47,8 procenta. Matkám bylo nejčastěji 31 let, u prvorozených dětí pak 29 let. "Podle předběžných výpočtů v roce 2016 vzrostla v Česku úhrnná plodnost nad úroveň 1,6 dítěte na jednu ženu," uvedli statistici.

Zemřelo 107 750 lidí, meziročně o 3400 méně. V roce 2015 byl ale počet zemřelých rekordně vysoký. Nejvíce lidí zemřelo v prosinci, nejméně v září. Mužům bylo v době úmrtí v průměru 72,3 let, ženám pak 79,2 let. "Nejčetnějším věkem při úmrtí však byl v úhrnu věk 85 let," uvedlo ČSÚ. Před dosažením prvního roku života zemřelo 317 dětí.

Proti roku 2015 bylo sňatků o 2600 více. Svatby lidé nejvíce plánovali na červen, nejmenší zájem byl naopak o lednové termíny. Meziročně přibylo jak sňatků svobodných, tak rozvedených a ovdovělých lidí. Nejčastějším věkem ženicha bylo 30 let, u nevěsty 28 let.

Rozvodů meziročně ubylo zhruba o tisíc, skončilo tak 25 tisíc manželství. Z 58,9 procenta se rozvod týkal rodin s nezletilými dětmi. "Úhrnná rozvodovost se podle předběžných výpočtů v roce 2016 meziročně mírně snížila na 45 procent při průměrné délce trvání manželství při rozvodu 13,1 let," dodali statistici.

Loni mírně přibylo potratů, ČSÚ jich eviduje 35 899, a to samovolných i umělých přerušení těhotenství. Více než polovinu z nich podstoupily svobodné ženy.

Do Česka se přistěhovalo 37 503 lidí, vystěhovalo se jich naopak 17 439. Stejně jako o rok dříve se do ČR nejvíce stěhovali Slováci, Ukrajinci a Rumuni.