Od vyhlazení Lidic uplynulo 75 let, mohl za něj jediný dopis | E15.cz

Svůj vliv posléze uplatnil státní tajemník úřadu protektora, původní profesí knihkupec, Karl Hermann Frank, který se chtěl tvrdým postupem vyšvihnout do nejvyšší funkce v protektorátu. Plán na vyhlazení Lidic Hitlerovi předložil hned na Heydrichově pohřbu v Berlíně, Hitler s podpisem neváhal.

Lidice byly vybrány v podstatě náhodou, středočeská vesnička neměla s atentátem vůbec žádnou souvislost. Na vině je milostný dopis, který se dostal do rukou gestapa. Nálezci dopisu i četnictvu totiž připadal podezřelý a považovali ho za vzkaz jednoho z odbojářů. To samozřejmě nebyla pravda, jako záminka pro exemplární trest to ale stačilo.

10. června byly z Lidic odvezeny ženy a děti. Muži byli shromážděni a postupně popravováni, celkem zahynulo 173 mužů. Lidickému knězi Josefu Štemberkovi nacisté nabídli milost, kterou však nepřijal a zemřel se svými farníky.

K dalším popravám došlo i 16. června v pražských Kobylisích. Nacisté se rozhodli popravit i 26 obyvatel, kteří v den vyhlazení Lidic mimo obec.

Z vesnice nemělo zůstat nic. Za osobního dohledu K. H. Franka byly všechny budovy zapáleny a srovnány se zemí. 24. června potkal stejný osud i obec Ležáky.

Některé z lidických dětí byly poslány k poněmčení, ale velká část z nich zahynula v táboře Chelmno. Ženy byly odvezeny do koncentračního tábora Ravensbrück.

Tento brutální čin nacistů byl odsuzován po celém světě a dodnes je připomínán. Řada světových měst nese na památku název Lidice, objevuje se dokonce Lidice jako křestní jméno. Nedaleko původních Lidic byla v padesátých letech postavena nová zástavba.