Odbory nemají dost. Kvůli zvýšení mezd tlačí i na soukromé firmy, zaměstnanci si mohou polepšit | E15.cz

Téma příjmů rezonuje také v programech politických stran. Zatímco pravice by snižovala daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění, levice hovoří především o dalším zvyšování minimální mzdy a platů ve státním sektoru. Podle ČSSD by si lidé do roku 2022 měli v průměru vydělávat 40 tisíc korun hrubého měsíčně. ANO slibuje všem zaměstnancům 500 korun měsíčně, o něž by snížilo pojistné. Opoziční ODS bude prosazovat jednotnou 15procentní sazbu nikoliv ze superhrubé, ale z hrubé mzdy. Čisté příjmy by tak vzrostly o sedm procent.