Opočno patří státu, Mansfeldová u Nejvyššího soudu neuspěla

Spor o zámek trvá od roku 1991. Poslední verdikt rychnovského soudu loni v dubnu potvrdil Krajský soud v Hradci Králové. Podmínky pro vrácení majetku, například rasová perzekuce při jeho konfiskaci, se prý neprokázaly.

Podle královéhradeckého soudu zákonodárce projevil vůli napravit jen některé křivdy vzniklé po únoru 1948. "Pro mě je to jasný, vrátit by mi to měli, to je fér," reagovala tehdy Colloredo-Mansfeldová.

Nejvyšší soud rozhodl 1. února, dnes se spis vrátil k rychnovskému okresnímu soudu, který bude doručovat usnesení účastníkům řízení. V InfoSoudu už okresní soud zaznamenal, že "podaný opravný prostředek byl odmítnut". V této fázi Nejvyšší soud svá rozhodnutí nezveřejňuje a nekomentuje.

Soudy se případem zabývaly opakovaně. Nejdříve žalobu zamítly, v roce 2000 Nejvyšší soud vrátil spor k novému projednání. Poté soudy rozhodly, že majetek má stát vydat a zámek spravovala Colloredo-Mansfeldová. V roce 2005 ale Ústavní soud verdikty zrušil a případ se znovu vrátil rychnovskému soudu, který rozhodl, že zámek má patřit státu, který objekt 10. dubna 2007 opět převzal do své péče.

Další projednávání začalo poté, co Ústavní soud vyhověl stížnosti Colloredo-Mansfeldové a uvedl, že listiny, které předložila, by pro ni mohly znamenat příznivější rozhodnutí. Následně obnovu řízení povolil rychnovský i hradecký soud, avšak nakonec padlo stejné rozhodnutí jako předtím. Nyní se může dědička původních majitelů teoreticky znovu obrátit na Ústavní soud.

Zámek Colloredo-Mansfeldům zkonfiskovali v roce 1942 nacisté, po roce 1945 připadl na základě dekretu prezidenta Beneše státu.