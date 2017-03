Otec zdravotnických poplatků Julínek má nové angažmá, bude řídit tři nemocnice

"Motivací nejsou finance, ale přímější řízení a hlavně vytvoření podmínek pro spolupráci zařízení na západě a východě kraje, což doposud zcela nebylo," řekl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS).

Fraňková chce mimo jiné usilovat o rozšíření Pardubické nemocnice o další specializovaná pracoviště a o vybudování centra laparoskopické chirurgie v Chrudimi. Julínek uvedl, že chce optimalizovat náklady a centralizovat drahé provozy, u nichž je potřeba počítat s většími investicemi a vyššími nároky na počet členů personálu.

Oba noví ředitelé uspěli ve výběrových řízeních. Funkcí se ujmou 1. dubna. Dosavadní ředitelé nemocnic jsou většinou primáři oddělení, proto zřejmě budou ve své lékařské činnosti pokračovat. Podle Valtra ale o uplatnění dřívějších manažerů rozhodne nové vedení nemocnic.

Předběžný strategický plán rozvoje nemocnic počítá s tím, že specializovaná péče se soustředí jen na vybraná pracoviště. V nemocnicích v Litomyšli a Chrudimi budou zastoupeny všechny současné obory, ale zaměří se zejména na poskytování plánované péče, například na ortopedické operace, plánované chirurgické zákroky nebo výkony laparoskopické chirurgie. K dispozici bude i ambulantní péče. Složitější zákroky, jako třeba onkochirurgické operace, se soustředí do ostatních tří zařízení. Podobně se budou diferencovat neurologická oddělení.

Ta jsou čtyři, v budoucnu by měla specializovanou péči poskytovat dvě. Zbývající by zajišťovala běžnou neurologickou péči včetně služeb pro bolestivé stavy, závratě, bolesti hlavy či záchvaty. Změny jsou plánované do pěti let, v případě Pardubické a Chrudimské nemocnice do 15 let.

Julínek je člen ODS, působil jako senátor, ministrem zdravotnictví byl v letech 2006 až 2009. Pokusil se prosadit liberální zdravotní reformu.

V platnost vešly poplatky za návštěvu u lékaře, vyzvednutí receptu a pobyt v nemocnici, které následně byly zrušeny. Zachoval se poplatek za pohotovost. Dva roky pracoval ve vedení nemocnice v Boskovicích, odkud jej v prosinci 2015 odvolali.