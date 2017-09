Počet obyvatel Česka se zvyšuje díky migrantům, zemřelých je nejvíce za 21 let | E15.cz

Počet obyvatel České republiky se v prvním pololetí zvýšil o 9200 na 10 588 063 lidí. Přírůstek zajistila zahraniční migrace, a to zejména z Ukrajiny a Slovenska. Zemřelých bylo více než narozených.

Od ledna do konce června zemřelo 57 787 lidí, což je v tomto období nejvíce od roku 1996. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V prvních šesti měsících roku se narodilo 55 528 dětí. Je to zhruba stejně jako ve stejném období loni, kdy byl počet narozených největší za posledních šest let. Mimo manželství se narodilo 49 procent dětí, za celý loňský rok to bylo 48,6 procenta.

Do České republiky se v prvním pololetí přistěhovalo 22 590 lidí, vystěhovalo se jich 11 088. Ukrajinců přibylo zhruba 2600, Slováků 2100 a Vietnamců 700.