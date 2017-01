Policie dopadla muže, který organizoval vydírání RegioJetu

Policisté vypátrali v Hondurasu muže, který údajně zorganizoval loňské opakované šíření poplašné zprávy o bombě uložené v dopravních prostředcích firmy RegioJet. Ve středu byl dopraven do Česka a policie ho předala do vězení za jeho dřívější skutky. V souvislosti s RegioJetem hrozí muži a jeho komplicovi až osmileté odnětí svobody, a to i za pokus o vydírání. Uvedl to Jaroslav Ibehej z Národní centrály proti organizovanému zločinu.