Policie obvinila dvě firmy z podplácení v kauze černé stavby skladů CTP | E15.cz

Sdělila to mluvčí hradecké policie Iva Kormošová. Obviněnými subjekty jsou společnosti CTP Invest a PSG. Společnostem za trestný čin podplácení hrozí zákaz činnosti, peněžitý trest či zrušení právnické osoby. CTP Invest dvě haly rozestavěla od podzimu 2014 do března 2015, její následné snahy získat dodatečné povolení zatím neměly úspěch.

"Obě společnosti chtěly získat neoprávněnou výhodu v souvislosti se svým podnikáním. Jedna nabídla Magistrátu města Hradec Králové finanční dar ve výši sedm milionů a druhá 15 milionů korun na jakýkoliv veřejně prospěšný účel zvolený městem za umožnění rozšíření stávající příjezdové komunikace," uvedla policie. Podle dřívějších informací podal v případu trestní oznámení Nadační fond proti korupci.

Hradecký primátor Zdeněk Fink (HDK) krok policie blíže nekomentoval. "Je to věcí policie a těch firem, nepřísluší nám to jakkoli komentovat. Je to čistě věcí orgánů, které to vyšetřují. Vnímám to jako zprávu o tom, že policie někoho obvinila, asi k tomu má důvod. Obvinění ale ještě nic neznamená," uvedl Fink.

Dar sedmi milionů korun městu v minulosti neúspěšně nabízela za udělení souhlasu firma CTP Invest. O převzetí černé stavby se loni neúspěšně ucházela stavební společnost PSG, která je dodavatelem stavby pro CTP. Za vstřícný postoj PSG městu tehdy nabízela investici do majetku města za 15 milionů korun. Ani tuto nabídku město neakceptovalo. Radnice se dosud vyjadřovala, že postup společnosti CTP hodnotí od počátku jako vysoce nestandardní a neseriózní.

Hradecké zastupitelstvo se kauzou zabývalo několikrát. Zastupitelé odmítli dát firmě souhlas v září i v prosinci 2015 a loni v říjnu odmítli dohodu o narovnání. Letos v únoru CTP podala na město žalobu o zaplacení náhrady škody 20,1 milionu korun. Firma tvrdí, že postupem města ve věci získání dodatečného stavebního povolení pro park jí vznikla škoda, která by mohla v budoucnu činit až 220 milionů korun. Město uvádí, že se ničeho nezákonného nedopustilo. Soud po podání žaloby vyzval obě strany k jednání o smírném řešení sporu. O návrhu smíru měli jednat zastupitelé letos v září, ale nakonec tento bod neprojednávali. V rámci předjednaného smíru se počítalo s tím, že by CTP dala městu deset milionů korun k použití na veřejně prospěšné účely.

CTP ve sporu poukazuje zejména na to, že v roce 2015 město investici odejmulo své předchozí souhlasy se stavbou silnice, které v roce 2007 udělilo společnosti Fato, jež v lokalitě chtěla stavět. CTP projekt od firmy Fato převzala v roce 2014 a pozdější odejmutí souhlasů označuje za nerovný přístup města. Radnice tvrdí, že měla právo souhlasy odvolat, protože mimo jiné byly časově omezeny a jejich platnost vypršela.

První halu CTP do přerušení stavby v březnu 2015 téměř dokončila, u druhé byla na začátku stavby. Firma dosud proinvestovala 270 milionů korun, na pokutách za stavbu bez povolení zaplatila zhruba 1,3 milionu korun.