Pošta získá 800 milionů za ztráty z minulých let

Česká pošta dostane 800 milionů korun za ztrátové služby v letech 2013 a 2014. Částka bude rozložena do tří let. Půl miliardy z toho má jít na platy poštovních zaměstnanců. Novinářům to dnes po společném jednání řekl ministr vnitra Milan Chovanec a ministr financí Andrej Babiš.