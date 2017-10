Posuzování vlivů staveb na životní prostředí se zjednoduší. Novela má pomoci malým projektům | E15.cz

Posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí, takzvaný proces EIA, bude zřejmě jednodušší a rychlejší. Zajistit to má novela zákona o posuzování vlivů, která ve středu vstoupí v účinnost. Novela například omezuje počet záměrů, které budou posuzování podléhat, a prodlužuje z pěti na sedm let základní dobu platnosti stanoviska EIA.

"Celý proces se také pro všechny posuzované záměry o měsíc a půl zkrátí, což je hlavně u menších projektů dost významný posun," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který zákon v Parlamentu předkládal.

EU v minulosti na některé české dopravní stavby odmítla poskytnout dotace kvůli zastaralým posudkům EIA. Podle ministra Brabce jsou v Česku desítky dopravních záměrů, které mají stanovisko EIA staré až 15 let. Novela má umožnit prodloužení základní doby platnosti stanoviska o pět let, takže by mohlo platit 12 let.

Ročně se v ČR posuzovalo zhruba 2000 tzv. podlimitních záměrů. Nově by z nich podle Brabce mělo být posuzováno pouze 300, a to ve zvláště chráněných územích. Ruší se také možnost veřejnosti a dotčených orgánů vyjadřovat se k posudku, čímž se zkrátí proces EIA o lhůtu pro tato opatření a také další související lhůty. Podle ochranářských organizací však ministr sebral lidem možnost vyjadřovat se ke stavbám ve svém okolí.