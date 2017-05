Potvrzeno. Zubní výplně pro děti budou dražší a vydrží méně | E15.cz

Česká stomatologická komora schválila na svém sněmu jasné stanovisko, jak nahradit amalgám u dětí a těhotných. Jinak by neměli lidé z těchto citlivých skupin pacientů žádné výplně bezplatně. Od příštího roku totiž má být podle evropského nařízení zakázáno používat amalgámové zubní výplně u dětí do šestnácti let a u těhotných a kojících žen.

Nově by děti a těhotné či kojící ženy měly dostávat bez doplatků plastické výplně z cementů. Ty vydrží několik let, ovšem méně než amalgám. „Oproti amalgámu je to výrazně dražší a dá se říci, že je to spíše dlouhodobě dočasná výplň. Ovšem ani věk do šestnácti let, ani těhotenství nejsou trvalé,“ řekl deníku E15 prezident České stomatologické komory Pavel Chrz. Dostatečnou úhradu těchto výplní už mají předjednanou se zdravotními pojišťovnami.

Dohodu o úhradě těchto výplní podepsali stomatologové se zdravotními pojišťovnami v dohodovacím řízení pro příští rok. Chrz to řekl deníku E15 po jednání. Pojišťovny budou nově za plomby u dětí, těhotných a kojících platit skoro dvojnásobek.

O tom, jak se bude řešit po 1. lednu 2019 zákaz používání nejlevnějšího nedózovaného amalgámu u všech pacientů, budou zubaři jednat později. Zdravotní pojišťovny dosud vydávaly zhruba 1,5 miliardy korun ročně za amalgám. Amalgámové výplně obsahují rtuť, která se v krematoriích a zčásti v zubních ordinacích dostává do životního prostředí.

I když se takto přiblížilo řešení pro péči o kazy citlivých pacientů, zubaři jsou celkově nespokojení s tím, jak jejich péči hradí zdravotní pojišťovny.

Na sněmu se stomatologové dohodli, že budou pokračovat s protestní akcí Klapačka, kterou zahájili loni. Jakou formu protesty budou mít, Chrz neprozradil, i když se podle něj určitý nástin rýsuje. „K protestům je jednoznačná podpora. Takhle to dál nejde, aby stát přidával peníze do nemocničního sektoru a ambulance na to doplácely,“ uvedl prezident. Na kampani mohou spolupracovat s ostatními soukromými lékaři.

Nakolik jsou zubní lékaři nespokojení, zjišťovala jejich komora na konci loňského roku v anketě. Z více než 2600 zubařů, kteří v anketě odpověděli, jich je 40 procent ochotno přestat nabízet péči hrazenou zdravotními pojišťovnami. Sedmnáct procent zubařů, kteří se zúčastnili ankety, plánuje ukončit spolupráci se zdravotními pojišťovnami a nabízet pacientům jen služby, které si budou sami platit.