Praha chce točnu tramvají v Troji u Blanky, bylo by tam i záchytné parkoviště

Praha plánuje vybudování točny tramvaje v Troji u tunelu Blanka, v blízkosti by mělo být i záchytné parkoviště. Novou tramvajovou trať připravuje také na jihu metropole. Spolu s touto tratí ze Spořilova na Háje by mohla vzniknout také tramvajová vozovna Záběhlice.

Informace zazněly na veřejném projednání vlivu na udržitelný rozvoj území, které organizoval městský Institut plánování a rozvoje (IPR). Ten změny potřebné změny územního plánu podporuje.

Vybudování trati na Jižní Město začalo město připravovat v roce 2013. Prodloužená tramvajová trať má začít na nynější smyčce na Spořilově, odkud by vedla na Chodovec a Türkovou ulicí přes Litochlebské náměstí na Opatov. Součástí by měla být i nová vozovna v Záběhlicích. K dalšímu rozvoji tramvajové dopravy na jihu metropole je podle Karla Háka z IPR nová vozovna životně důležitá. V Záběhlicích ji ale může ohrožovat velká voda z Botiče.

Podle bývalého starosty Prahy 11 Jiřího Štylera (Hnutí pro Prahu 11) způsobí vedení tramvaje v Türkově ulici dopravní kolaps. "Pokud je zacpaná dálnice D1, lidé to objíždějí Chilskou a Türkovou," vysvětlil na jednání. Podle Háka je ale nová tramvajová trasa žádoucí, aby ulevila přetíženým autobusům. Součástí projektu ale musí být další dopravní opatření.

Na programu projednávání byly také úpravy tramvajové trati v Troji. U Trojského mostu by mohla vzniknout nová tramvajová smyčka. Využívala by se podle Háka při opravách, mohla by vypomáhat například i při velkých akcích na výstavišti pro mimořádné spoje přes most.

U smyčky se navrhuje také záchytné parkoviště, které by při vysoké návštěvnosti zoo nebo jednorázových akcích mohlo sloužit pro odstavení aut. Problematické je podle hodnocení IPR umístění záměru v záplavovém území Vltavy.

Všechna navržená opatření jsou zatím jen součástí posuzovaných změn územního plánu. Pokud je schválí rada a zastupitelstvo, stanou se součástí územního plánu. Poté může začít potřebné územní řízení a případné vydání stavebního povolení, což zpravidla trvá několik let.