Praha-Libuš připraví nabídku na prodej bytů v Písnici, potřebuje pomoc magistrátu

Praha-Libuš připraví takzvanou nevyžádanou nabídku do veřejné soutěže na prodej bytů firmy ČEZ v Písnici. K podání nabídky potřebuje ale radnice pomoc magistrátu, kterému zaslala žádost, uvedl starosta Jiří Koubek (TOP 09). Termín pro podání nabídek vypršel loni 2. prosince a vítěze plánuje polostátní firma vyhlásit v lednu či únoru podle průběhu řízení. K podání nabídky vyzval městskou část ČEZ. Firma prodává soubor více než sedmi stovek bytů v odhadní ceně přes miliardu korun.

Městská část nyní řeší, zda a kdo pro ni znění nabídky vypracuje. Podle Koubka zřejmě bude muset vypsat výběrové řízení. "Nemohu to zadat takříkajíc z ruky, musím postupovat podle zákona," řekl. Kdy by mohla být nabídka připravena, není přesně jasné. Výběrové řízení na firmu, která ji vypracuje, by podání oddálilo.

Aby byla do soutěže dodatečně zařazena, musela by Libuš navíc ještě zaplatit milion korun. Peníze podle Koubka ale městská část nemá, a proto poslala dopis magistrátu. "Nemohu vzít z našeho rozpočtu milion a vydat jej, musím postupovat s péčí řádného hospodáře. Navíc pro nás to je hodně peněz. Pro představu, na veškeré investice máme letos pouhé čtyři miliony," řekl. Pomoc proto potřebuje od magistrátu. Ten v listopadu 2016 rozhodl, že poskytne Libuši půjčku. Zastupitelé ale schválili jen záměr půjčit peníze, samu půjčku neschválili.

Mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík potvrdil, že firma plánuje vyhlásit vítěze v průběhu ledna, případně do půlky února v závislosti na počtu kol výběrového řízení. Konkrétní datum zatím stanoveno nebylo.

Soubor panelových domů se 36 vchody tvoří větší část sídliště, které je nedaleko budoucí stanice metra D Písnice. Panelové domy byly postaveny v letech 1987 až 1990 a jsou po částečné rekonstrukci. Nájemníci tvrdí, že měli slíbeno, že si budou moci byty odkoupit. ČEZ chce prodat přes 700 bytů jako celek za nejvyšší nabídnutou cenu. Libuš žádala prodloužit termín podání nabídek do soutěže o zhruba půl roku, ČEZ jí ale nevyhověl.