Praha vybírá řešení pro novou radnici, ve hře jsou tři scénáře

Praha má část úředníků například ve Škodově paláci, kde je v nájmu, další jsou v budovách na Mariánském a Kafkově náměstí a také v Kongresovém centru.

Vypracováním dokumentu pověřili radní ředitelku magistrátu Martinu Děvěrovou. "Současná smlouva na pronájem Škodova paláce končí v roce 2028 a my se musíme rozhodnout, jakým způsobem chceme postupovat.

Může se zdát, že 11 let je dlouhá doba, ale myslím si, že to tak není. Za prvé se musíme rozhodnout dobře a za druhé musíme zahájit veškeré kroky k nějakému řešení," řekla Krnáčová.

Podle primátorky je nejlepším řešením stavba nové budovy. "Přesto ale musíme rozpracovat všechny varianty. Máme připraveny tři scénáře," řekla.

Podle prvního by vznikla novostavba, kam by se sestěhovali kompletně všichni úředníci. Magistrát by tak opustil i budovu na Mariánském náměstí, kde sídlí mimo jiné vedení města. "Jednalo by se o vznik úřednického distriktu. Byla by to budova, která by byla šetrná a postavená na nejnovějších technologiích," řekla.

Druhou variantou je náhrada Škodova paláce novou budovou pro 1500 úředníků. Při této variantě by pak musely být maximálně využity kapacity v okolí Mariánského náměstí. Město disponuje například uvolněnými takzvanými radničními domy na Malém náměstí, odkud v minulosti stěhovalo úředníky do Škodova paláce. Poslední varianta pak počítá s koupí paláce.

Institut plánování a rozvoje loni zveřejnil analýzu výběru nejvhodnějšího místa pro nové sídlo magistrátu. Jako nejlepší lokalitu vybral pozemek na Knížecí v Praze 5 na místě nynějšího autobusového terminálu. Odborníci hodnotili několik lokalit, kromě Na Knížecí, také Florenc, Elektrické podniky a Kongresové centrum Praha.

Škodův palác měla Praha původně pronajatý od roku 2006 do roku 2026, loni se ale s majitelem, firmou Škodův palác, domluvila na změně podmínek a smlouva byla prodloužena do 2028.