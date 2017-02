Präsident slaví. Nejstarší český automobil vzniknul před 120 lety

Česká republika patří v současnosti mezi jedny z nejdůležitějších zemí světového automobilového průmyslu. A to také díky bohaté historii tohoto odvětví, která sahá až do druhé poloviny 19. století. Právě tehdy vznikl první sériový automobil na našem území - Präsident výrobce Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesselschaft, tedy současné Tatry.

Abychom byli technicky správní – Präsident nebyl úplně prvním českým vozem. Tím se stal v roce 1889 Marcusův automobil. Vznikl však pouze v jediném exempláři, Präsident tak drží sériové vítězství.

Za vznikem Präsidentu stojí moravský konstruktér Leopold Sviták společně například s Hansem Ledwinkou, jedním ze stěžejních osobností automobilky Tatra. Präsident využíval značnou část komponentů z automobilu Benz Phaeton, především šlo o dvouválcovou pohonnou jednotku. Ta měla obsah 2,7 litru a vyvinula výkon 5 kw při 600 otáčkách za minutu. Cestovní rychlost vozu byla 22 kilometrů za hodinu. Rychlost jízdy ovlivňovalo 36 převodových stupňů.

I když automobil využíval některé zahraniční prvky, šlo v podstatě o originální výrobek kopřivnické továrny. Také proto, že karosérii tvořil kočár Mylord místního výrobce.

Aby tuzemští konstruktéři předvedli kvality svého výrobku, vydali se v roce 1898 na 328 kilometrů dlouho propagační jízdu z Kopřivnice do Vídně, kterou urazili za 24 a půl hodiny, z čehož čistá jízda trvala čtrnáct hodin. Automobil ve Vídni zůstal do dvacátých let, nyní je možné originál vidět v Národním technickém muzeu v Praze. V kopřivnické továrně se nachází replika stroje.

Své zlaté časy zažívala výroba osobních automobilů v Kopřivnici především v 20. a 30. letech minulého století. Naprostý přelom v automobilovém průmyslu znamenala například Tatra 77, první sériově vyráběné vozidlo s aerodynamickou karosérií. Z ní pak vycházela také Tatra 87, která přepravovala cestovatele Zikmunda s Hanzelkou na cestách po Africe a Jižní Americe. Díky přátelství Hanse Ledwinky s německým konstruktérem Fredinandem Porsche také dala Tatra základ jednomu z nejznámějších aut světa – Volkswagenu Typ1, neboli Brouku. Ten vznikl na základech kopřivnických modelů 97 a V570.

Podívejte se na osobní vozy automobilky Tatra:

V poválečných letech se osobní produkce Tatry soustředila převážně na výrobu luxusních limuzín Tatraplan, 603 a 613. Posledním sedanem značky byl model Tatra 700, který konstrukčně vycházel z 613. Ve své době byl však již značně zastaralý a prodejních úspěchů se vůz nedočkal. Kromě výroby modelu 700 probíhala ještě na konci 90. let produkce malého užitkového vozu Beta, kterého se prodalo 366 kusů.

V současnosti patří Tatra do koncernu zbrojaře Jaroslava Strnada. V loňském roce vyrobila 1326 nákladních automobil, z nichž většina putovala do Česka a na Slovensko. Část produkce ale mířila také do indie nebo na Blízký východ.